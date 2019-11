Ernesto villegas: Diputados que quieran aminorar su ignorancia están invitados a la Filven

Anaisa Rodríguez / 6 nov 2019.- El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas invitó a los diputados de la Asamblea Nacional a ampliar sus conocimientos a través de la lectura y reconozcan que en Venezuela no hay ninguna dictadura.

“Todos los diputados de la Asamblea Nacional están invitados a la Feria del Libro, donde tendrán acceso a obras de la literatura universal y leerán un poco de historia de Venezuela, y aprenderán que en Venezuela ha habido, hay y habrá elecciones, y así se acabará con toda la matriz con la que pretenden tildar a Venezuela de dictadura”, dijo en entrevista en Primera Página.

“Sería bueno que pasaran por la tortura de leer, los diputados que quieran aminorar su ignorancia”.

Rechazó que la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet haga recomendaciones sobre Venezuela cuando en Chile se vive una dictadura como la de Pinochet. “Chile que tiene el tupe de dar lecciones de democracia, hoy vemos la dictadura de Pinochet se vive a colores, y dicen que allá hay una democracia y aquí hay una dictadura. Bachelet debería ver lo que sucede con la juventud chilena, que está en la calles, como el pueblo ecuatoriano. Es lamentable que esté ocurriendo, pero nosotros tenemos la satisfacción de que convocamos a una Feria del Libro”.

Indicó que la Filven empezará este jueves y tendrá una duración de 10 días. “Nuestra invitada de honor en la República Popular China, también vamos a tener una participación especial de México, escritores de Paraguay, Italia, Bélgica, Chile, Uruguay, España, Cuba, Guatemala. Tendremos más de 50 escritores nacionales, presentando sus libros y un encuentro de negocios entre editoriales de países del Alba y China”.

Aseguró que todos los libros tendrán precios accesibles. “A la gente le va a alcanzar para comprarse un libro, para eso hemos hecho un esfuerzo supremo, y hemos realizado convenios para que sus precios se contengan frente a la espiral especulativa”.

Al ser consultado sobre dónde quedan los problemas de los venezolanos frente a la crisis de servicios públicos, Villegas destacó que este tipo de eventos sirven para alimentar el intelecto y el espíritu, más allá de la crisis. “Los problemas de los venezolanos quedan como quedan tus problemas y los míos cuando leemos un libro, cuando te sumerges en la lectura haces viajes a tiempos y lugares, a historias de ficción y reales, puedes viajar. La lectura te alimenta el espíritu, la diferencia de los humanos con los animales es que nosotros podemos alimentar al espíritu”.

Refirió a los actores de microteatro que fueron detenidos por la PNB por participar en la obra teatral “Dos policías en apuros” y explicó que ese hecho no corresponde a persecución a la creación. “Yo me enteré personalmente de eso, y lo que pasa es que no puedes hacer una presentación pública teatral con el uniforme o la insignia de un cuerpo policial, o de un cuerpo militar, porque te expones a la violación de la norma que te impide el uso de prendas militares”.

“Por eso en las películas de la cuarta república, ves que hay variaciones en los uniformes, le quitan las insignias, hay diferencias. Sí haces un espectáculo de este tipo, están infringiendo la norma. Esas personas están en plena libertad, pero hay que respetar la norma”, sentenció.

