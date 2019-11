Navidades rojas rojitas

¡A gozar muchachos! Ya el Guasón decretó la felicidad obligada de los súbditos bolivarianos, se encendió la Cruz del Ávila y el Murciélago del Guasón Gobernador. Ya los órganos de inteligencia del Imperio y de la Ex Hermana República disponen del envidiado plan de celebraciones socialistas, a saber:

Cena de Navidad: El menú confeccionado incluye: Escocés Mayor de edad, Ron Cubano de los barriles de los Hermanos Castro y Cía., Cava catalana obsequio de los independistas, vodka triple filtrada, jamones ibéricos enviados por el Embajador Constituyente e hijo actualmente enjuiciados en Iberia, turrones diversos cortesía del Zapa, cordero turco, caviar beluga iraní, perniles argentinos y su mejor Vino Malbec, Petrus no. ya que estamos en guerra con los gabachos, dulce de lechosa en almíbar, y una que otra leche de burra para los paladares menos cosmopolitas. Café arábigo y puros nicaragüenses.

Lavatorio de los pies: En gesto de revolucionaria humildad, el Usurpador del Báculo procederá a lavarle los pies a las féminas más destacadas del proceso, en acto presidido por la Bonita; las seleccionadas son… La Ministra Presidaria; La Diputada de las dos buenas razones revolucionarias; La Pasionaria Petrolera – indultada para la ocasión- vendrá en el Falcon de Pdvsa como – era su costumbre -, desde su palacete italiano; La Gobernadora Musical de Venezuela: La periodista cantante lírica; La Eva Gringa en gesto de reconciliación; La Desirée que nadie desea; y en un justo de igualdad racial, La Alcaldesa afrodescendiente. Nuestro nuevo mejor amigo enviará desde Estambul finos vestidos y velos de seda, sandalias doradas, y las expertas pedicuras del sultán, quienes limarán los callos, cortarán las uñas y la cutícula de las favorecidas, masajearen y perfumarán los pies con finos aceites y agua de azahares.

El Nacimiento Viviente: En el búnker de Fuerte Tiuna se instalará el Belén rojo rojito: El Robusto será San José, la Bonita representará a María, el Niño Jesús está disputa entre el musculoso libanés y el oriental de los ojos bonitos. Por la mula no hay preocupación hay por mogollón en el gabinete, así como bueyes cansados en el desgobierno. Los Tres Reyes Magos vendrán desde Oriente en sus sendos aviones presidenciales provenientes de Moscú, Beijín y Ankara; los Hermanitos Vengadores los recibirán en la Rampa $, perdón 4, y en seguro helicóptero prestado por el Padrino de la Revolución los llevarán a destino seguro. Traerán incienso y mirra, oro no, porque justamente vienen a buscar los lingotes ofrecidos por su desenterrada participación en este magno acto, que contará con la presencia de Cristina –sí le dan permiso-, de Evo si no le apedrean el avión y del Nica está en veremos.

Todos los actos serán trasmitidos en directo urbi et orbe a fin que el mundo constate lo felices que somos los venezolanos con sus generosos gobernantes, quienes después de cenar verterán las sobras en sendos pipotes de basura adornados con los ojos del Comandante Eterno, a ver cuánto tiempo duran.

Feliz Navidad roja rojita y próspero año … cayeron por inocentes

