Extracto del prológo del libro de Allan Brewer-Carías

El próximo 13 de noviembre, en ocasión del octogésimo cumpleaños de Allan Randolph Brewer–Carías, en Madrid, un grupo de colegas y amigos del destacado venezolano, en acto organizado por mi compañero de aulas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, León Henrique Cottin (el querido Manoleón) rendirán merecido homenaje al jurista, catedrático de universidades allende y aquende, académico miembro de diversas corporaciones acá y acullá, servidor público incluyendo el ejercicio de un ministerio sin cartera, senador, político, urbanista, historiador, ex constituyente, editor solidario, buen amigo, esposo y padre, gerente, dolosamente exiliado por el régimen dictatorial que impera en Venezuela.

Desafortunadamente, no podré atender –por compromisos en Salamanca-, su generosa invitación para compartir con él este importante acto de merecido reconocimiento a su persona y obra.

Por esta razón me permito, participar digitalmente en el homenaje, con el extracto del largo prólogo que – a su requerimiento -, escribí, como expresión de amistad y admiración por el maestro.

¡Enhorabuena al Doctor Brewer – Carías! ¡Al amigo Randy!

La pereza puede parecer atractiva,

pero el trabajo da satisfacción.

Anna Frank

Trabajo, trabajo y más trabajo y estudio, estudio y más estudio. Allan R. Brewer Carías

Con mucho orgullo acepté la invitación del Dr. Allan R. Brewer Carías para escribir el prólogo de su libro Historia y Constitucionalismo: Reflexiones en las Academias Españolas, a ser publicado por la Fundación de Derecho Público, a través de la Editorial Jurídica Venezolana.

Dejemos que el propio autor nos explique las motivaciones que lo llevaron a reunir los selectos textos que integran esta compilación iberoamericana.

Este libro recoge, por una parte, como lo indica su título, mis reflexiones sobre historia y constitucionalismo expresadas específicamente ante las Reales Academias Españolas, particularmente en los actos de mi incorporación como miembro correspondiente extranjero u honorario en algunas de ellas. Y por la otra, por su importancia académica y personal, otras dos reflexiones formuladas sobre los mismos temas históricos y del constitucionalismo formuladas con ocasión de recibir los doctorados honoris causa de las Universidades de Granada y Carlos III de Madrid. Además, el libro recoge otra reflexión formulada en el Consejo de Estado, con motivo de la presentación de una Obra homenaje al profesor Eduardo García de Enterría Dichas reflexiones son las siguientes: La primera, en la Academia de la Historia y Arte de San Quirce de Segovia, sobre “Historia, Derecho Público y Urbanismo,” que fue el texto del discurso leído con ocasión de la clausura del II Congreso Iberoamericano de Profesores de Derecho Administrativo, en Segovia, el 23 de mayo de 1986. La segunda, al recibir el Doctorado Honoris Causa de Universidad de Granada, sobre “España y el Constitucionalismo Iberoamericano,” que correspondió al discurso leído en el Acto Solemne de recepción celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Granada, el l 9 de diciembre de 1986. La tercera, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre “Carlos III y la organización territorial del poblamiento en América,” que correspondió al discurso leído en el Acto de recepción celebrado en el paraninfo de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, el 3 de octubre de 1996. La cuarta, en la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, sobre “Las contradicciones del Federalismo venezolano,” que fue el texto de base de la conferencia dictada con ocasión de la IV Conferencia Iberoamericana de las Academias de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en Valencia, el día 14 de diciembre de 2000. La quinta, en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, sobre sobre “La Ciudad Ordenada” que fue el texto de las palabras leídas en el Acto de presentación del libro, La Ciudad Ordenada, en la edición española de Thompson-Aranzadi, en Madrid, el 10 de junio de 2008. La sexta, en el Consejo de Estado, sobre “La protección de los derechos frente al poder de la Administración y el profesor Eduardo García de Enterría,” que fue el texto de las palabras leídas en el acto de presentación de la obra La Protección de los derechos frente al poder de la Administración. Libro Homenaje Al Profesor Eduardo García De Enterría (Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá – Caracas 2014) en Madrid, 20 de enero de 2015. La séptima, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, sobre “La Constitución como promesa incumplida: El Caso de Venezuela,” que fue el texto del discurso de incorporación como Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia, dado, en Madrid, el 23 de mayo 2016. Y la octava, en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, sobre “Francisco de Miranda y el fin de sus días en Cádiz, por causa de “la perfidia de uno y la infamia de otros,” que fue el texto del discurso de incorporación como Miembro Correspondiente Extranjero (Nueva York) de la Academia, dado en Cádiz, el 1 de junio de 2016.

Por nuestra parte, vamos a subrayar algunos tópicos que nos parecen clave y desvelan buena parte del pensamiento jurídico de Brewer.

La compilación es, sin lugar a dudas, absolutamente hispanoamericana, un vínculo, un lazo de unión y amistad ente las dos orillas de la Mar Océano, el Atlántico. Cierto despistado o un desconocedor del autor, podrá pensar que quien porta dos nombres y un apellido anglosajón, sea quizás un investigador venezolanista de algún centro de estudios latinoamericanos o británicos…nada más alejado de la verdad; recordemos que Brewer es también de apellido materno Carías, proviene de dos familias de acendrada raigambre en Venezuela. Enfáticamente lo afirma en su discurso granadino: más que como venezolano, estoy aquí como hispanoamericano, que se siente de regreso a España después de tantos años de aislamiento.

Esta condición de hispanoamericano – como elemento fundamental de la venezolanidad -, es compartida por Brewer con el ilustre escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, quien sin tapujos ni alfeñiques afirma: “Somos y no podemos ser otra cosa que hispanoamericanos (…) Somos hispanoamericanos y es esto y no otra cosa lo que nos da dignidad, valor y presencia ante el mundo.” Este carácter de hispanoamericanos, definitorio también de nuestra manera de ser hombres y gentes a la venezolana, se expresa de muchas maneras.

Uslar es minucioso al detallar esas expresiones. En una apretada síntesis, expone los rasgos y elementos de la influencia de España en la conformación de nuestro ser nacional. Así expresa que además de la lengua, del idioma que nos permite comunicarnos sin mayores dificultades ni limitaciones con España y las demás comunidades hispano parlantes, otros conceptos, sentimientos e instituciones son producto directo e inmediato de esa influencia hispánica:

El concepto de la ciudad y la familia, la figura del alcalde y la del cura, la invocación de los santos patronos y la forma de las fiestas populares. La casa de zaguán y de ventana entejada, el estrado de las mujeres, el refrán ‘que dice la vieja detrás del fuego’, el concepto de la autoridad, de la obediencia, del honor y del buen orden. La idea de la riqueza y la importancia de la salvación del alma, el menosprecio del trabajo servil y el ideal de una vida señorial y caballeresca, todo eso surge y resurge, como la ola en la playa, en el combatido drama de nuestra historia nos viene por derecha vía, de los castellanos de la Edad Media”.

Un comentario final

Como es mi usanza al comentar la obra de artistas plásticos, narradores o poetas o la de relevantes pensadores – como es el caso de la que nos ocupa., busco siempre privilegiar la obra del artista o autor comentado, pues es el verdadero protagonista de mi texto sobre su obra y pensamiento.

En este caso particular, subrayo el placer que me ha dado comentar la obra de un viejo y admirado amigo. Igualmente, ha sido una nueva oportunidad de aprendizaje sobre temas poco conocidos por mí, y para refrescar otros que me son más familiares.

El jurista maestro anuncia:

Aparte de estas reflexiones generales sobre historia y el constitucionalismo, durante los últimos 50 años he tenido el privilegio de haber participado en muchos actos académicos en muchas Universidades españolas, de todo lo cual guardo testimonio, razón por la cual, queda desde ya la idea de recogerlas en un volumen.

Así sea.

vaya al foro

Etiquetas: Enrique Viloria Vera