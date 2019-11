En respuesta a expulsión de nuestros diplomáticos sacaremos a un gentío que conspira contra el país: Cabello

ND / 6 nov 2019 – Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, sostuvo este miércoles que Brasil es el próximo país que expulsará a los diplomáticos de Nicolás Maduro tras seguir ordenes de Estados Unidos.

“Aquí en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y Argentina a los presidentes los ponen el pueblo. La única manera de ganar unas elecciones es con votos y un pueblo para que voten. Somos libres e independientes, y por eso Chávez echó al FMI de este país. El pueblo del Táchira aquí está de pie, luchando. La militancia leal, revolucionaria y resteada es la militancia de Táchira, porque han aguantado de todo y aquí está el pueblo de Táchira de pie y luchando. En Venezuela debe haber justicia para que haya paz. Si quieren llegar a la presidencia, que ganen elecciones y ya está”, afirmó Cabello en su programa Con el Mazo Dando por VTV desde el estado Táchira.

El representante del oficialismo agregó que “Juanito Alimaña (Juan Guaidó) está vinculado a Los Rastrojos, lo que pasa es que no lo asume, es un cobarde como todos los opositores. No tenemos nada que ver con el petróleo que llega a Brasil, ustedes resuelvan su problema señores de Brasil, ese no es nuestro problema. Cada sanción de EEUU es como una condecoración que les dan, siéntanse orgullosos. EEUU presta dinero y luego si un Juanito Alimaña llegara a gobernar, que nunca va a pasar, llegarían al país cobrar. Julio Borges nada huyendo porque mató a un niño en Venezuela con su carro, no es porque lo estén persiguiendo. EEUU son asesino y genocidas que viven del asesinato, y al no permitir medicinas ni nada a Venezuela, condenan a sus pobladores a la muerte”.

Y finalizó asegurando que “en algún momento debe el señor Bukele gobernar en El Salvador, en algún momento la brisa bolivariana le llegará a El Salvador, ya lo verán. Señor presidente de Guatemala, venga a Venezuela para que vea que el único presidente es Nicolás Maduro y no Juanito Alimaña. Brasil será el próximo en sacar a los diplomáticos nuestros, porque es la orden de los gringos, los jefes del imperialismo que han fracaso mucho en Venezuela. Con eso expulsaremos a un gentío que lo que hace es conspirar en nuestro país. Nunca antes la oposición ha estado peor de lo que está ahora, y eso tiene que ver con quienes la dirigen”.

