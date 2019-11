En Bolivia: Mesa pide nuevas autoridades electorales tras resultados de auditoría oficial

Anaisa Rodríguez / 8 nov 2019.- El candidato opositor boliviano Carlos Mesa, informó este viernes que envío una carta al vicepresidente Álvaro García Linera y a Evo Morales para que sean nuevas autoridades las que llamen a nuevas elecciones.

“No hay una salida política que no sea un nuevo proceso electoral y no hay salida a esta crisis si se modifica la permanencia de Evo Morales en el poder. Cuando una empresa, contratada por el Tribunal, le dice que todo el proceso es nulo ya no puede caber la más mínima duda de lo que debe hacerse”, afirmó Mesa en declaraciones a la prensa, indicó El Deber.

Mesa aseveró que se debe declarar “vacantes” todos los cargos de vocales electorales tanto departamentales como nacionales, siendo reemplazados por “notables” y que ellos sean quienes elaboren una convocatoria a nuevos comicios.

También, destacó que no se debe prolongar el mandato de Evo Morales y que una nueva votación debe realizarse antes del 22 de enero de 2020.

El informe de la empresa Ethical Hacking, contratada por el Tribunal Supremo Electoral para realizar una auditoría a la empresa que realizó el TREP, señaló que el proceso electoral está “viciado de nulidad” porque se comprometió la base de datos con la que se realizó el conteo de votos de los comicios del pasado 20 de octubre.

“El gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, dijo en la TVU de La Paz, que se identificaron ‘vulnerabilidades’ antes de las elecciones, que no fueron subsanadas. No usó la palabra fraude, pero señaló que no se llevaron bien los procesos. Hubo más de 30.000 peticiones de validación de actas”, apuntó El Deber.

Lea más: Bolivia: Carlos Mesa no aceptará auditoría bajo los términos de Evo Morales

vaya al foro

Etiquetas: auditoria | Bolivia | Carlos Mesa | Evo Morales