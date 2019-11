El Petro no existe en el mundo de los criptosistemas y es considerado tóxico: Toro Hardy

ND / 8 nov 2019 – El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, sostuvo este viernes que en Venezuela no hay desigualdad porque todos están empobrecidos excepto los “enchufados”, y acotó que ya habiendo destruido el bolívar se lanzan con renovados bríos a destruir una nueva moneda ficticia que están inventando: el Petro.

“Se dice que lo que está ocurriendo en Chile es producto de la desigualdad. En Venezuela en cambio no hay desigualdad. Todo el mundo está igualmente empobrecido (excepto los enchufados). Habiendo ya destruido el bolívar se lanzan con renovados bríos a destruir una nueva moneda ficticia que están inventando: el Petro”, posteó Toro Hardy en su cuenta Twitter.

El economista detalló que “el Petro no es una criptomoneda, no es posible cambiarlo por otras monedas porque las cuentas que lo trancen quedarían sancionadas por la Oficina del Tesoro de EEUU. No existe en el mundo de los criptosistemas y es considerado tóxico”.

“En Venezuela el Petro no puede ser adquirido con Bs Soberanos. Hay que pagarlo en $ o Euros, que no pueden provenir del sistema bancario internacional. Sólo se puede pagar en efectivo. A diferencia de las demás criptomonedas que no son emitidas por ningún gobierno, el Petro está bajo el control exclusivo y excluyente del régimen”, concluyó.

Etiquetas: José Toro Hardy | Petro | Venezuela