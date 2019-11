El Nacional: Venezolanos prefieren comprar comida que decorar en Navidad

Anaisa Rodríguez / 8 nov 2019.- Tras un recorrido nocturno realizado por Caracas y las ciudades dormitorios, se constató que la mayoría de los venezolanos no han decorado sus casas, edificios, negocios con motivos navideños, indicó El Nacional.

Además, El Nacional realizó una encuesta en Twitter, Facebook e Instagram, que arrojó que la decoración navideña ha dejado de ser considerada como una costumbre infaltable. “Para convertirse en un lujo o una extravagancia, incluso en una ofensa, según algunos internautas”.

Más de 40% de las personas afirmó que este año no va a decorar. Entre tanto, quienes sí lo harán, en su mayoría, señalaron no poder permitirse adquirir adornos nuevos, por lo que dependerán de que funcionen las luces y adornos de temporadas pasadas. “Varios indicaron que dejarán pasar esa tradición porque no pueden comprar adornos nuevos porque destinarán sus ingresos a la adquisición de alimentos, y que la crisis del país acabó con sus ánimos para festejar”.

José Manuel Estévez, sociologo explicó que “más allá de ver la Navidad como una tradición cristiana, los venezolanos en el fondo encontramos en ella una excusa para la reconciliación y la unión familiar. Cuando comprendes eso y sabes que 4 millones y medio de familias están rotas por la distancia, no es difícil entender que para muchos la Navidad perdió su esencia aunque haya dinero”.

Pulse aquí para leer la nota completa en El Nacional.

Lea más: Maduro: Preparémonos desde ya para unas navidades felices

vaya al foro

Etiquetas: Crisis económica en Venezuela | decoración navideña | El Nacional | navidad 2019