Dip. Vera (PJ): No vamos a participar en ninguna elección mientras esté Maduro

especial Anaisa Rodríguez / 4 nov 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional Karim Vera (PJ- Táchira) aseveró este lunes que el partido Primero Justicia no participará en ningún proceso electoral, mientras Nicolás Maduro este usurpando funciones en Miraflores.

“Nosotros que estamos comprometidos con el pueblo de Venezuela y con un cambio, no asumiremos ningún compromiso electoral con Nicolás Maduro en el poder. Mientras él esté usurpando el poder de gobierno, no participaremos en ningún proceso electoral, aún teniendo un consejo electoral renovado”, dijo la parlamentaria en entrevista concedida a ND.

“Porque con Maduro en el poder no habrán plenas garantías de participación, porque la tiranía usurpadora tendría el control de al menos el Plan República”, agregó.

Vera indicó que irán a elecciones parlamentarias, solo si se realizan elecciones presidenciales al mismo tiempo. “Nos mediríamos en esa contienda electoral, para elegir a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, pero a la par de elegir al nuevo presidente de la república, ya que Maduro es un usurpador, desde el proceso sesgado de 2018, que sirvió la mesa para que hoy estuviéramos bajo el poder de el usurpador, que ha sumido a Venezuela en el hambre y la desolación”.

Recordó que la semana pasada en la sesión del día martes se inició el proceso de designación del Comité de Postulaciones para nombrar a los miembros del nuevo CNE. “Para que los ciudadanos venezolanos tengan garantías de participación y elección en cualquier proceso electoral a futuro”.

“Se declaró en sesión permanente al Parlamento, para darle una oportunidad a la bancada que representa la tiranía usurpadora de que consultara y se incorporara a la designación y la bancada que representa al tirano no se presentó”, rechazó.

