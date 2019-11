Dip. Texeira: Debemos erradicar la cultura de odio y atropello contra quienes piensan distinto

ND / 5 nov 2019 – El diputado a la AN, Manuel Texeira, denunció este martes el amedrentamiento y la persecución que han sufrido los parlamentarios venezolanos y dirigentes políticos por parte del “régimen” de Nicolás Maduro, sólo por pensar distinto a ellos.

Texeira refirió el artículo 200 de la Constitución destacando que, “La Constitución es de todos los venezolanos, la preeminencia de los DDHH, el pluralismo político, pareciera hoy que no entendemos aquella lucha de un sector para que las prácticas de hace años no se repitieran, tenemos innumerables denuncias”, señaló en torno al debate sobre la persecución política y los írrito allanamientos de la inmunidad parlamentaria a los diputados.

Asimismo, responsabilizó al régimen de sembrar la cultura del odio en quienes tienen una ideología política contraria. “Hay que denunciar el amedrentamiento que han sufrido los venezolanos, diputados y dirigentes políticos por su manera de pensar”, puntualizó.

En ese sentido, aseguró que han denunciado casos de persecución en otros países como el de la dirigente social Milagros Salas en Argentina y el de la asambleísta Gabriela Rivadeneira en Ecuador, entre otros. “También tenemos que hacerlo por nuestros diputados, aquí se sembró la cultura del odio, no podemos usar las instituciones para perseguir instituciones”, sentenció.

El parlamentario expresó además que si se quiere llamar a la reinstitucionalización y al encuentro se debe erradicar la persecución a quienes piensan diferente.

“Conocemos a muchos que están comprometidos con la causa de los más débiles, pero un sector utiliza las instituciones en perjuicio de otros. Debemos erradicar la cultura del atropello y la utilización de los órganos del Estado en perjuicio de otro”, aseveró.

El diputado destacó que a pesar de las diferencias en el discurso, no se puede usar para perseguir al contrario. “Los que creemos en las causas justas y los DDHH no deberíamos permitir que esto continúe ocurriendo. A quienes están en el poder les molesta la inmunidad parlamentaria, los derechos humanos no tienen color, raza ni condición”, finalizó.

Nota de prensa Un Nuevo Tiempo



Lea más: No participaremos en ninguna farsa de elecciones parlamentarias, asegura Guaidó

vaya al foro

Etiquetas: AN | Manuel Texeira | Venezuela