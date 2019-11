Dip. Juan Pablo García: Gorrín y Maikel Moreno continúan ejecutando el mandado en la AN

ND / 6 nov 2019 – El diputado a la AN, Juan Pablo García, posteó este miércoles en su cuenta Twitter que Raúl Gorrín y Maikel Moreno continúan “ejecutando el mandado” en la Asamblea Nacional, luego que se conociera la aprobación de una comisión con ex diputados de Nicolás Maduro para la conformación del CNE.

El parlamentario, aseguró, que se trata de una estrategia para “ganar tiempo y dar oxígeno al régimen criminal”.

El diputado indicó que “tendrán que rendir cuentas muy pronto al pueblo y a la justicia, unos por ladrones y criminales, los otros por traidores”. García, ha sido insistente en denunciar los actos de corrupción de Raúl Gorrín y todos los colaboradores del régimen, que han recibido dinero de este, acciones que resultaron en la irrita sentencia del TSJ ilegítimo, auspiciada por Tarek William Saab, y que lo llevaron al exilio forzoso.

En relación al voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de julio, en la sesión de este martes 5 de noviembre, el dirigente expresó que “hoy la fracción 16 de julio habló claro, no participaremos de repartición de cuotas para el CNE”.

Se pudo conocer, que la directiva de la Asamblea Nacional trató de impedir el voto salvado de la fracción, situación que fue solventada tras las exigencia del diputado Biagio Pilieri, del partido Convergencia y jefe de la fracción 16J. Los diputados de esta fracción, alegaron que no es correcta la forma en que se inició el proceso para el nombramiento del nuevo CNE, en principio por permitir la participación de ex diputados en la comisión.

El líder político aseguró que “no se calará más el engaño y la mentira, basta de cohabitación y negociaciones a espaldas del país”.

