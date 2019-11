Dip. Jesús Montilla (Psuv): Solo la ANC puede aprobar la designación de un nuevo CNE

Jhoan Meléndez / 7 nov 2019.- El diputado a la AN por el Psuv, Jesús Montilla, reiteró este jueves que la conformación de un nuevo CNE es de cara a las elecciones parlamentaria del 2020.



“No están planteadas las elecciones presidenciales, que en todo caso serían para 2025 o si se produce un eventual referéndum revocatorio. Las que corresponden son las parlamentarias”, indicó Montilla en Unión Radio.

En ese sentido, el integrante de la comisión preliminar que elegirá al Comité de Postulaciones Electorales aseveró que la ANC “tiene poderes supraconstitucionales, está por arriba de la Constitución, y es quien puede ordenar la reestructuración del poder electoral a través de una resolución… Si la ANC no ordena que haya una modificación del poder, no se puede reestructurar porque la AN no tiene la facultad para hacerlo porque está en desacato… Para que todo este proceso llegue a buenos términos, la ANC tiene que aprobar dicha remodelación y el Parlamento salir del desacato”.

Montilla alegó esto tras afirmar que “ningún rector electoral tiene su período vencido, no hay manera en que iniciemos un proceso cuando ellos están vigentes, a no ser que renuncien y queden las vacantes”.

“Para que esto al final tenga validez, la AN debe estar en la facultad de ejercer sus poderes que le da la Constitución con sus dos terceras partes… Nosotros nos incorporamos con la esperanza de ir avanzado pese a que estos están en desacato”, reiteró.

Lea más: Acceso a la Justicia: Luces y sombras para nombrar a un nuevo CNE

Etiquetas: AN | ANC | CNE | elecciones | Jesús Montilla