Quimera electoral

Una vez más está sobre la mesa la opción electoral como estrategia para lograr un cambio en Venezuela. En 2015, con la elección de la Asamblea Nacional, se logró un espacio político, el cual por momentos ha servido de base para la estrategia opositora. En 2018 su antítesis, la abstención, evitó la legitimación de Maduro. Estos dos eventos son reflejo del péndulo en el que se ha movido la oposición venezolana, no sólo en lo electoral sino en términos generales, pasando de estrategias de calle y de no retorno a agendas electorales, sin inmutarse a pesar de las contradicciones entre una y otra. En este momento, la principal incoherencia está entre la “usurpación” e ir a elecciones, pero parece no importarles.

Venezuela ha cambiado en los últimos años. Sus niveles de desarrollo humano se han deteriorado, la diáspora ha aumentado, incluso su estructura económica es distinta. El país sigue siendo rentista, pero ya no bajo un esquema centralista basado en el petróleo, hay dos fenómenos muy importantes que deben tomarse en cuenta, el primero es la dependencia exclusiva en el petróleo como fuente de renta, hoy los ingresos (legales e ilegales por extracción de otros minerales) y las remesas son sustitutos importantes de la renta tradicional. El segundo fenómeno es la atomización de esa renta, lo que significa que ya no es el Estado exclusivamente quien la controla, aunque sigue siendo el principal receptor de esta.

En el contexto anterior el aparato estatal se ha debilitado, por ello Venezuela se ha ido acercando más a lo que se conoce como un “Estado fallido”, término que en general se refiere a la incapacidad de un Estado de proveer seguridad, servicios públicos y oportunidades económicas, reflejado en factores como debilidad institucional y pérdida de control territorial. Hoy los Estados fronterizos son claro ejemplo del debilitamiento del Estado, la presencia de grupos armados, la delincuencia, el colapso absoluto de los servicios públicos, son evidencias de esto. Este fenómeno se irá expandiendo, y así el control real del país se irá repartiendo entre poderes locales, las minas repartidas por el Ejecutivo son un ejemplo de esto.

En el contexto anterior las elecciones son una quimera. Para que estas tuvieran sentido es necesaria una condición previa fundamental, que todas las partes estén dispuestas a usarlas como un mecanismo de resolución de la crisis, con la disposición a someterse a los resultados y, de ser el caso, dejar el Poder.

Twitter: @lombardidiego

Etiquetas: Diego Lombardi