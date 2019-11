Desmienten que Guaidó llamara “enchufados” a quienes no marchen el 16N

ND / 4 nov 2019 – Venepress aclaró este lunes que fue falso que el presidente (E) de Venezuela por la AN, Juan Guaidó, dijera que no hay razón para quedarse en casa a menos que “usted sea enchufado”, a quienes no marchen el próximo 16 de Noviembre.

“Aclaratoria a nuestra audiencia: la captura de pantalla de un tuit de Venepress sobre unas declaraciones tergiversadas del presidente @jguaido está siendo utilizada para desinformar y crear una matriz de opinión en contra de este #FakeNews. El tuit publicado en simultáneo a las declaraciones fue reemplazado de inmediato por el video y transcripción fidedigna de sus palabras, esto fue obviado por quienes intencionadamente fabricaron el #FakeNews”, aclaró la cuenta Twitter de Venepress.

En otro tuit agregaron que “el equipo de Venepress lamenta lo ocurrido, le preocupa el uso del nombre de la marca para estos fines, más aún le preocupa el efecto de las noticias falsas en nuestra audiencia y en la sociedad. Aquí el informe del Observatorio Venezolano de Fake News”.

Lea más: Guaidó, a Bukele: Es usted bienvenido en nuestro país

#4Nov #FALSO que @jguaido dijera: "no hay razón para quedarse en casa a menos que usted sea enchufado" a quienes no marchen el 16 de Noviembre. La información provino del portal @venepress, quien publicó un tuit eliminado casi al instante. – @cazamosfakenews pic.twitter.com/5IWLNQb2Zj — Reporte Ya (@ReporteYa) 4 de noviembre de 2019

(2/4) El tuit publicado en simultáneo a las declaraciones fue reemplazado de inmediato por el video y transcripción fidedigna de sus palabras, esto fue obviado por quienes intencionadamente fabricaron el #FakeNews pic.twitter.com/ooUCe2sUtA — Venepress (@venepress) 4 de noviembre de 2019

El equipo de Venepress lamenta lo ocurrido, le preocupa el uso del nombre de la marca para estos fines, más aún le preocupa el efecto de las noticias falsas en nuestra audiencia y en la sociedad. Aquí el informe del Observatorio Venezolano de Fake News: https://t.co/SzBFAXPx4h — Venepress (@venepress) 4 de noviembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: 16N | Juan Guaidó | protesta | Venezuela