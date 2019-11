Debemos unirnos para ganar, sino a llorar al valle, asegura Enrique Mendoza

ND / 8 nov 2019 – El presidente por Copei en Miranda, Enrique Mendoza, aseveró este viernes que las próximas semanas serán “cruciales” para buscar una salida por la vía racional y no emocional, por parte de los factores democráticos de nuestro país frente al “régimen” de Nicolás Maduro.

“Es bueno destacar algunas anotaciones; La participación del 20 de mayo de 2018 fue del 46%, es decir que hubo un 54% de abstención, esto quiere decir que 11.035.000 electores no participaron, pero si a eso lo sumamos con la abstención los votos distintos a Maduro que fueron 2.959.987 electores (Que votaron en contra de Maduro), y esto se lo sumamos a la abstención, estamos hablando de 13.995.051 electores que no votaron por el actual régimen. Es decir que el 69% de los electores no votaron por Maduro”, dijo.

Agregó que “esa fue una elección traumática, ya que más del 45% de las mesas no tenían representantes de las organizaciones distintas a Maduro, es decir que la mayoría de las mesas y centros de votación estaban sin testigos electorales y es imposible que nadie pueda aspirar ganar en una situación como esa”.

Mendoza menciona que “por eso cuando hablamos que el 82% de la población está por el cambio, la llave para que eso se dé es la unidad auténtica; en Venezuela hay más de 23 organizaciones políticas legalizadas o no por el CNE, si todas asumen una estrategia muy clara el régimen sería barrido”.

“Pero mientras sigan con la Mesa de la Cancillería, el Sindicato de Partidos G4 o el Frente Alternativo que se creó de 15 partidos, estamos perdidos”, destacó.

Acota que algunos andan diciendo que van o no van a las parlamentarias, pero ya andan hablando para ser candidatos a diputados.

“Parece que el problema no es Venezuela y su solución, hay que unirse a como dé lugar y dejar los antojos personales de cada quien, tenemos una bala de plata y la tenemos que utilizar” mencionó.

Expresó que “yo que recorro barrios, caseríos, parroquias y municipios de este estado toda la semana, les digo, el cambio está esperando por nosotros”.

“Seamos racionales y no emocionales y logremos el cambio que clama Venezuela”, puntualizó.

Etiquetas: Enrique Mendoza | oposición | Venezuela