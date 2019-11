Debate presidencial de España: Casado y Rivera critican a Pedro Sánchez por no actuar contra Maduro

Jhoan Meléndez / 4 nov 2019.- El debate presidencial de España se llevó a cabo este lunes entre el presidente Pedro Sánchez por el PSOE, y los candidatos Pablo Casado por PP, Albert Rivera por Cs, Pablo Iglesias por UP y Santiago Abascal por VOX.



Iniciado el encuentro, Casado criticó a Sánchez por no bloquear los activos del Gobierno de Nicolás Maduro: “Da vergüenza cuando EEUU se plantea sancionar a España por su convivencia con un régimen dictatorial que, según Michelle Bachelet, ha cometido 7 mil ejecuciones, torturas y violaciones en las cárceles de jóvenes indefensos. El señor Sánchez no está ideando la respuesta para acabar con los activos de los funcionarios chavistas”, expresó Casado, quien además repudio la inacción de Sánchez en relación a Cuba y Nicaragua.

Por su parte Rivera instó a Sánchez a ser “valiente” contra el “régimen” chavista: “¿Dónde está el Gobierno de Sánchez en Venezuela? pues el último en la cola y siempre arrastrando los pies. Hay que defender las democracias señor Sánchez también en Latinoamérica. Somos un país iberoamericano. No podemos mirar a los lados ante dictadores muertos. También hay que ser valiente ante los dictadores vivos, usted se esconde ante Maduro y los suyos. Hay que estar al lado de nuestros compatriotas latinoamericanos.

Por otro lado, sobre el tema de Cataluña, Iglesias aseguró que “compitiendo con la derecha por quién tiene la medida más dura contra Cataluña no vamos a ninguna parte. Sánchez se equivoca si busca a la derecha como aliada para tratar de resolver el problema catalán”.

“Creo que usted y yo, señor Sánchez, no nos tenemos que achicar ante esta derecha ignorante y agresiva que dice que no hay países plurinacionales: Suiza es un país plurinacional, el Reino Unido también y España igual y no pasa nada por decirlo. Nos oye mucha gente que están hartos que les expliquen que ser español es algo que decidimos los madrileños, pues no es así. Creo que a la vista de que es imposible encontrar en la derecha responsabilidad de Estado para afrontar un conflicto que es grave, deberíamos dejar los complejos y trabajar por un acuerdo de país, por una mesa de diálogo en la que no haya exclusiones que apueste por resolver el problema catalán. Con más agresividad, con las propuestas más duras compitiendo entre los 4 partidos, creo que no vamos a ninguna. Señor Sánchez, creo que se equivoca si busca a la derecha como aliada para resolver el problema catalán”, manifestó Iglesias.

En ese orden de ideas, Casado le dijo a los catalanes que “no están solos. El Partido Popular sabe cómo aplicar la ley y devolver la prosperidad… El independentismo lo ha arruinado todo”.

El Mandatario por su parte aseveró que en el debate “todos dicen que tengo un pacto secreto. El señor Rivera dice que yo tengo un pacto con el señor Iglesias y lo independentistas, el señor Iglesias dice que yo tengo un pacto con el PP, el señor Casado y el PP dice que yo tengo un pacto con la ultraderecha, Abascal dice que tengo un pacto con Casado y Rivera, en fin… Quieren bloquear el único Gobierno posible porque saben que no van a ganar las elecciones”.

Declaraciones tras debate

Al término, Abascal señaló: “Los españoles tendrán que jugar el próximo 10 de noviembre. No sé si hemos arañado votos o no, pero hemos conseguido que los españoles nos conozcan mejor y es útil para nuestros objetivos. Me he sentido muy bien, me he sentido cómodo y he visto a otros candidatos que tenían que leer papeles”.

Casado por su parte explica tras la finalización: “Me voy muy satisfecho del debate. No ha habido ninguna acusación que no se haya contestado, y me voy con muchas preguntas que yo he formulado sin contestar. Ya hemos planteado cómo podemos desbloquear España. Hablando con los partidos constitucionalistas, y no con los independentistas, y eso es lo que Sánchez no ha aclarado”.

Por último Sánchez añadió: “El número de peticiones de asilo en nuestro país, la primera nacionalidad, son los venezolanos. Sobre la visita del Rey a Cuba, en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana, que fue fundada por España, y los españoles víctimas tenemos lazos con el pueblo cubano. Y yo estoy de acuerdo con el señor Iglesias, tenemos que modificar el voto rogado”. Y añade, sobre el 80 aniversario del exilio tras la instauración de la dictadura: “Mi compromiso es seguir luchando por la memoria de las víctimas durante los próximos cuatro años”.

Etiquetas: España | Maduro | Pablo Casado | Pablo Iglesias | Pedro Sánchez