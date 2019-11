View this post on Instagram

Hoy dejo mi cargo como Directora de Relaciones Públicas y Prensa en la Cámara Municipal de Lechería. El viernes pasado fuí objeto de una situación humillante y de coacción a una renuncia por parte de una concejal de ese ente. Decidí enviar una carta al resto de los ediles para explicarles lo sucedido, y agradecer por las muestras de apoyo que me brindaron de forma verbal. También, tomé la iniciativa de pedir un derecho de palabra, sin embargo, una fracción de concejales me notificó que no me lo darían para evitar polémicas, y me pidieron reunirnos para aclarar lo sucedido, dicha reunión no ocurrió. Cómo periodista es un hecho que no puedo callar. Hoy me voy con la conciencia tranquila, considero que llevé a cabo las acciones oportunas y correctas. Gracias a mis colegas por su solidaridad y a mis compañeros de trabajo, que durante 8 meses se convierteron en familia para mí. A los concejales que rechazaron estos hechos, gracias, entiendo su posición. Aquí siempre tendrán a una periodista que defenderá su derecho a la información y la libertad de expresión. ¡Seguiremos informando!