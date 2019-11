Colegio María Auxiliadora: Maltrato de maestra a su hijo no ocurrió en nuestras instalaciones

Jhoan Meléndez / 6 nov 2019.- El colegio María Auxiliadora de Montecristo en Caracas, condenó el maltrato de una maestra del recinto a su hijo con un cinturón durante tareas dirigidas.



“Calificamos el hecho de ser sumamente grave, en vista del rol que desempeña la ciudadana como docente de aula de educación inicial, consideramos inaceptable y rechazamos la conducta manifestada en el video, así haya sido a su hijo”, explicaron en un comunicado.

No obstante, alegaron que el hecho es totalmente ajeno al plantel: “La institución no tiene vínculo ni supervisión de las actividades que realiza el personal del colegio fuera del horario laboral. Las tareas dirigidas son actividades que se dan obre la necesidad que tienen los representantes de los educandos y son contratadas a título exclusivamente individual por estos. El hecho acontecido no fue ni en el horario, ni en las instalaciones del colegio, y, a pesar de la cercanía de nuestras instalaciones con el parque Leoncio Martínez (donde se desarrolla las tareas dirigidas) la institución no tiene injerencia alguna en esta actividad”.

En es sentido aseguraron que prestan toda la colaboración necesaria a las autoridades las cuales llevan el caso.

Lea más: Cicpc capturó a maestra que maltrataba niños a correazos en Caracas

#6Nov Colegio María Auxiliadora emite comunicado condenando agresión de docente a un niño. Considera inaceptable la conducta así se haya tratado de su hijo. Indica que el hecho no ocurrió ni en el horario ni en las instalaciones del plantel – @RayliLujan pic.twitter.com/cvK7W6YXCm — Reporte Ya (@ReporteYa) 6 de noviembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Caracas | Colegio María Auxiliadora | Maltratato infantil