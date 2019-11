Cipriano Heredia: Caos del Metro de Caracas no se resolverá sin un cambio político

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 7 nov 2019.- El dirigente de VP, Cipriano Heredia, afirmó este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro no está capacitado para solucionar la crisis del Metro de Caracas “ni la de toda Venezuela”.



“Uno va hacinado en el Metro. Hay un comportamiento distinto en las instalaciones comparado a como era en la década de los 80. Hay violencia, hurtos, gritos, empujones y cada vez es más largo el tiempo de espera de los trenes. El contraste es evidente, el metro hoy es un caos y no se va a resolver este ni ningún otro de los problemas de los venezolanos si no hay cambio político, porque el régimen no tiene la capacidad gerencial para solucionar la crisis que atraviesa el país”, aseguró Heredia en el foro “El colapso del Metro de Caracas y sus soluciones”, el cual dirigió.

En ese sentido recordó que en sus inicios el Metro era conocido como la gran solución para Caracas, por lo que se creó inclusive “la cultura metro”, donde los ciudadanos veían el sistema prácticamente como un patrimonio para la ciudad.

Por su parte, el ingeniero y coordinador del área de infraestructura para “La Mejor Venezuela”, José Antonio Gómez, informó que sólo un tercio de los trenes están operativos en las diversas líneas que integran el Metro de Caracas. “La línea uno debería tener 48 trenes operando y sólo hay 14 trenes en servicio, hay incompatibilidad entre el antiguo y actual sistema, lo que ha generado que parte del proceso actual sea manual y no automatizado como era antes”, alegó.

Sobre las unidades de Metrobus, Gómez señaló que de 570 unidades asignadas para cubrir el Área Metropolitana, solo operan cerca de entre 40 y 45 autobuses, por lo que no descartó que a mediano plazo pueda ocurrir una paralización total del sistema Metro y Metrobús por la falta de personal y mantenimiento.

Por otro lado el ingeniero Eduardo Páez Pumar explicó que en el caso del Metro de Caracas se realizó un estudio y análisis el cual les permitió definir estrategias a aplicar para recuperar el sistema de transporte

“Nuestra calidad de vida no es ni la décima parte de lo que era hace 10 años atrás, es un problema global que afecta a muchos factores, por eso hay que tener un Plan para rescatar a Venezuela y ese es el “Plan País”, donde cientos de expertos nos hemos unido no sólo para resolver los problemas que existen a nivel nacional”, agregó.

