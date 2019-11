Cicpc capturó a maestra que maltrataba niños a correazos en Caracas

View this post on Instagram

NO AL MALTRATO INFANTIL. #YOPROTEJOALOSNIÑOS Capturada maestra por trato cruel en Caracas Tras conocerse la difusión de un video en el que una maestra agrede fuertemente a un niño con una correa, funcionarios de la Subdelegación Chacao efectuaron las pesquisas pertinentes logrando la captura de la mujer, quien fue identificada como Diana Carolina Godoy Díaz (27), quien mediante un ataque de ira y durante clases de tareas dirigidas, golpeo a un niño con un cinturón, ocasionándole lesiones en el cuerpo. Según las pesquisas efectuadas se pudo conocer que la mujer constantemente perpetraba los hechos, pero por temor no se atrevían a denuncias, hasta que fue filmada por los testigos del hecho. La aprehensión de la mujer se llevo a cabo en Petare, municipio Sucre, estado Miranda y fue puesta a la orden del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos