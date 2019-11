Censo habitacional es una campaña para crear miedo y control social: Dip. Ismael León

ND / 1 nov 2019 – El diputado a la AN, Ismael León, aseveró este viernes que el “régimen” de Nicolás Maduro sólo hace censos hacia el este de la ciudad capital, y busca crear “miedo” rumbo a las elecciones parlamentarias que “ellos dicen” que serán en el 2020.

“Cuando es el oeste, cuando son las parroquias populares, ustedes no ven que están haciendo censos, ¿por qué no van a hacer el censo en Antímano?, en Las Adjuntas, en La Vega, en Macarao, en las zonas de la gente más necesitada, porque ahí no les va a hace caso, ahí no les van ni a abrir la puerta, porque la gente está clara, eso es mentira, vuelvo y repito, todo esto es una campaña para crear miedo, para tener control social, para ver como tienen un control para el proceso electoral de diputados que ellos dicen que va a ser el año que viene”, declaró León a los medios de comunicación, en testimonios difundidos por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “lo de los hoteles son cosas que alimentan grupos de la PNB, colectivos, donde se meten ya a edificaciones completas, a hoteles, se meten con cosas que no deberían hacerlo, porque eso es de mal gusto, una persona que tiene un hotel entonces se quieren meter a vivir ahí unos vivos, ahí tienen ejemplo, si quieren hacer censos, que se vayan para la Torre de Los Chorros, donde hay personas que tienen más de 8 años esperando vivienda, a ellos deberían hacerle el censo y buscarle una vivienda, o vayan al kilómetro 5 de la Panamericana donde más de 180 personas pueden perder la vida porque se pueden caer esos edificios completos”.

Asimismo hizo énfasis en que “todo esto es un teatro, es una maniobra montada por el régimen para tratar de asustar a la gente. Pero también tratan de ubicar viviendas desocupadas para ellos tener el control y manipularlas después a su manera, pero no es ningún censo formalmente, y como vienen las elecciones están viendo como tienen un control político y social rumbo a las parlamentarias. Eso es un malandrismo que hay dentro del propio régimen”.

“Están acostumbrados a tener viviendas y cosas sin ganárselas, a eso está acostumbrado este gobierno, eso no tiene nada que ver con censos. Aquí hay una mafia del régimen que se ha prestado para toda esta sinvergüenzura, el problema de la vivienda es de la reja para afuera”, dijo León.

Etiquetas: AN | censo | Ismael León | Venezuela