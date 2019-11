Cabello: Si Guaidó participa o no en elecciones parlamentarias, ese es su problema

Anaisa Rodríguez / 6 nov 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello indicó este miércoles que el Partido Socialista Unido de Venezuela participará en las elecciones parlamentarias de 2020.

“Nosotros sí vamos a ir a las elecciones parlamentarias del año 2020. Si usted participa “Juanito Alimaña” ese es su problema, pero hay unos diálogos establecido con el Gobierno en donde numéricamente está la mayoría de la oposición venezolana”, dijo en un acto en el estado Táchira.

“Guaidó anunció que no participaran en una elección de la AN si Nicolás Maduro es presidente. En Venezuela al presidente de la República no lo ponen desde USA, sino que lo elige el pueblo. Si la oposición no participa, mucho más fácil para nosotros”, agregó.

Cabello refirió al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza y dijo “¿Un empresario no tiene la necesidad de robar? Pregúntenle a Lorenzo Mendoza. Macri entró a la presidencia con 1700 millones de dólares y salió con 4000 millones de dólares, si era presidente, ¿cómo aumentó su patrimonio?“.

“Recuerdan a Lorenzo Mendoza hablando con un señor de apellido Hausmann, cuando estaba el alboroto hablaban de 70 mil millones de dólares que Hausmann tenía listo para ser entregado a Venezuela, pero, ¿a cambio de qué? de la vida de los venezolanos y las venezolanas“, agregó

Asimismo, exclamó que Venezuela debe agradecer a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro por haber expulsado al Fondo Monetario Internacional. “Ese es el neoliberalismo, el que se olvida de los pueblos, el que le da la espalda al pueblo para abrazarse al FMI”.

“Por eso hoy tenemos que darle las gracias a Chávez que echó de Venezuela al FMI, al Banco Mundial. Tenemos que darle las gracias y el reconocimiento a Nicolás Maduro, que no le ha permitido la entrada más nunca al FMI”.

Etiquetas: Diosdado Cabello | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | parlamentarias