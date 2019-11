Bukele: Maduro expulsó a funcionarios nombrados por quienes llamaban sus “amigos”

ND / act. 4 nov 7:17am.- El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que todos los funcionarios diplomáticos que expulsó Nicolás Maduro fueron los nombrados por el gobierno izquierdista de Salvador Sánchez Cerén, a “quienes llamaban sus amigos”.

“Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el Gobierno de Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos.No pegan una”, escribió en Twitter.

Ayer, arremetió contra Maduro luego de que éste lo tildara de “mequetrefe” y “pelele del imperialismo” tras haber expulsado al cuerpo diplomático de su gobierno y haber reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

“Más respeto Sr. @NicolasMaduro, habla de un Presidente electo democráticamente, a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi Gobierno. Y En El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes”.

Bukele también acusó al expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien se encontraba también presente en la reunión en La Habana, ser un títere de Maduro. “Parece que @NicolasMaduro me llevó de tema a la Habana. Con la anuencia del señor que ya despertó y que decía que era Presidente de El Salvador (aunque todos sabemos que solo era un lacayo y títere de Maduro).

“Por cierto, ¿quién le está pagando los viajes a @sanchezceren?”, cuestionó.

Etiquetas: El Savador | Nayib Bukele | Nicolás Maduro