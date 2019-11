Bolivia no va a aceptar ser una “Madurolandia” andina, aseguró Jorge Quiroga

ND / 7 nov 2019 – El expresidente de Bolivia, Jorge ”Tuto” Quiroga, aseveró este jueves que el mandatario Evo Morales está “desatando” las recetas propias de Nicolás Maduro en Venezuela, y lamentó la muerte de un joven de 20 años de edad en las protestas de su país.

“Muy triste lo que pasó con un joven de 20 años que le cayeron a palos y le deshicieron la cabeza, y no solo hicieron eso, sino que el cínico del vicepresidente de Morales que se enorgullece de haber sido terrorista en democracia, y de haber sido procesado por terrorismo, y se indica a este muchacho en el día de su entierro, de ser un terrorista con bazucas y que estaba pagado y comprado, ayer lo mataron físicamente y hoy el vicepresidente lo volvió a matar dos veces”, detalló Quiroga a NTN24.

El exmandatario agregó que “con estas indicaciones cínicas de un Gobierno que no sabe cómo justificar algo que Bolivia no va a aceptar, que violaron la constitución, que desconocieron un referéndum y que se quieren robar la presidencia para quedarse en el poder como siempre desatando las recetas propias de ‘Madurolandia’ (sic) en Venezuela y Bolivia no va a aceptar ser una ‘Madurolandia’ andina”.

Lea más: Bolivia: 1 muerto y 89 heridos en Cochabamba, en protestas por elecciones

Etiquetas: Bolivia | Jorge Quiroga | Nicolás Maduro