Barráez: Agente de PoliZulia mató a cabecilla del ELN en el Catatumbo

ND / 6 nov 2019.- La periodista Sebastiana Barráez reveló este miércoles que un efectivo de la policía del estado Zulia mató a un comandante del ELN en un pueblo del Catatumbo llamado Encontrados luego de que los guerrilleros fueran a una discoteca le dispararan a un hombre e intentarán llevárselo.

“Fue en la madrugada de este 3 de noviembre. En una discoteca empezó el problema, porque los guerrilleros se sienten tan a sus anchas en territorio venezolano que van de rumba y detienen a los habitantes del lugar. Un grupo de miembros del ELN pretendió ejecutar una operación y llevarse a una persona del lugar, a quien le causaron una herida de bala”, dice Barráez en el texto.

“Uno de los testigos contó que: ‘Cuando hubo el disparo se acercaron unos funcionarios motorizados que estaban de inspección por la zona. Ellos dieron alerta del disparo en la discoteca’ junto a agentes de la GNB. Los elenos enfrentaron verbalmente a los militares y policías, diciéndoles que se retiraran del lugar porque ese era su ‘operativo’ y ellos no tenían por qué obstaculizarlo, Uno de los militares responde que eso no es así, que allí la autoridad son ellos no es el ELN. El jefe de los guerrilleros levanta el fusil, pero uno de los policías reaccionó y le disparó”.

Barráez dijo también que el resto de los “elenos” se fueron al instante del lugar llevándose el cuerpo de su jefe sin saber qué hacer, sin embargo en la localidad de “encontrados” viven con miedo a una retaliación del grupo terrorista.

