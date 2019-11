Aumenta seguridad en San Cristóbal por llegada de Diosdado Cabello, según periodista

ND / foto: @yamilejimenez / 6 nov 2019.- Efectivos de diversos cuerpos de seguridad realizaron un despliegue en San Cristóbal estado Táchira debido a que supuestamente el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, llegaría este miércoles a la ciudad.

“Mucha seguridad hoy en San Cristóbal, adivinen porque ???? Nos visita Diosdado Cabello”, dijo la periodista Yamile Jiménez en su cuenta de Twitter.

El hecho fue también informado por CaraotaDigital donde agregaron que las bombas de gasolina donde siempre suelen haber colas fueron desocupadas por efectivos de seguridad.

“Las calles de San Cristóbal amanecieron acordonadas por funcionarios antimotines de la policía del Táchira, lo que ha ocasionado congestión vehicular. De manera extraoficial se conoció que algunas bombas fueron cerradas para la comitiva de Diosdado”.

Heberto Mora, residente de San Cristóbal tildó a Cabello de farsante. “Al señor Cabello lo que le puedo decir es que deje de ser farsante y mentiroso, en la concordia donde yo vivo hay una bomba donde se hacen unas colas como de 2 kilómetros y hoy no hay ni un carro, solo soldados y policías cuidando que nadie se pare para no mostrar la crisis que tenemos aquí, no hay gasolina, ni gas y la luz se nos va tres veces al día ¿Qué hace aquí? La minoría que los sigue son gente que le paga y serviles de ellos”, dijo.

Criticó que la gasolina no escasee en el centro del país y en la capital mientras que en San Cristóbal hay largas colas por combustible. “En Caracas y Valencia hay gasolina pero nos dejan sin nada aquí, nos hacen 3 censos y cada día es peor, esto no tienen como arreglarlo este Gobierno”

Mora calificó también como anormal el despliegue policial en la ciudad. “Hay policías por todos lados, soldados, motorizados camiones cargando gente y milicianos que no sabemos de dónde salieron”

