Asdrubal Oliveros: Por mucho que el dólar retroceda a la larga subirá

Sube y baja. Baja y sube. Y la gente no entiende. Y se estresan. Así estamos con el tipo de cambio. Pero hay que aprender a convivir y neutralizar estos movimientos. Lo más importante es separar la paja de lo importante: por más que el tipo de cambio retroceda, en tendencia, sigue subiendo. Compare su valor hoy con hace un año o 6 meses. Y esto es lo clave. Porque mientras las condiciones en que opera la economía no cambien en forma estructural, no podemos esperar que el tipo de cambio baje. . . ¿Qué hacemos con la volatilidad? Diseño de estrategias financieras adecuadas que tienen que ver con el manejo de las compras, inventarios, y el flujo de caja. Recuerde que en momentos de alza abrupta de la divisa hay que comprar insumos e inventario. Y en momentos de cierta estabilidad, compremos dólares. Toca planificarse. . . Muchos me dirán que eso es imposible, que no es fácil. Lo segundo lo certifico pero lo primero no es verdad. Conozco empresas que con la planificación adecuada han mitigado (eliminar ya sería un milagro) los efectos de los movimientos abruptos del tipo de cambio. Y eso implica una comprensión profunda del negocio y del entorno. Y saber anticiparse. . . De aquí en adelante la presión alcista en el tipo de cambio se mantendrá, pero con mucha volatilidad. Y es decisión suya como va a lidiar con eso.