Analistas a AP: Masacre en México denota que empeora la guerra antidroga

ND / foto: AP / 7 nov 2019.- Entre 2006 y 2012 la violencia de la guerra de México contra el narcotráfico conmocionó a los estadounidenses pero apenas les afectó. En esta ocasión el conflicto es peor y así lo evidencia el asesinato de 9 personas de una comunidad mormona en Sonora de origen estadounidense donde hubo seis niños entre las víctimas.

No sería la primera vez que narcotraficantes mexicanos asesinan niños en días recientes, en agosto, pistoleros entraron a una casa de Ciudad Juárez, territorio del cártel de Juárez, y dispararon 123 balas que acabaron con la vida de niñas de 14, 13 y 4 años además de con la de un adulto que parecía ser el verdadero blanco del ataque.

El presidente de EEUU, Donald Trump llegó a ofrecerle ayuda a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ayuda para acabar con los narcotraficantes del país aunque éste la rechazó, tanto dentro como fuera del país, se preguntan si no habrá llegado el momento de que cambie su política de “abrazos, no balazos” y que se limita a resolver los problemas sociales del lugar.

Incumplir las viejas convenciones de no matar a niños y familias o atacar a extranjeros no parece ser una prioridad, ni siquiera una preocupación, para los criminales dada la débil aplicación de la ley en México.

“Desde la perspectiva de los delincuentes, es lo mismo matar a uno que matar a nueve”, dijo el analista de seguridad Alejandro Hope a la AP. “No perciben que hay un riesgo adicional de cometer este tipo de actos de brutalidad extrema”.

“Mismo caso con los niños, no perciben que hay una raya en la arena. Y no lo han percibido porque el Gobierno no lo ha pintado”, agregó.

Esto debería ser una oportunidad para que el gobierno “reflexione lo que hace y lo que no hace”, apuntó Hope. “No lo detonó Minatitlán, no lo detonó Coatzacoalcos, no lo detonó Uruapan, no lo detonó nada”.

Sin embargo, el Gobierno de centroizquierda de López Obrador rechazó la guerra contra los narcotraficantes y dijo que la forma de combatir la delincuencia en el país era con programas de trabajo y oportunidades. “Declaramos la guerra y no funcionó”, dijo AMLO el martes refiriéndose a la política de sus predecesores. “Esa no es una opción”.

Ni siquiera dio marcha atrás cuando el cártel de Sinaloa humilló al ejército el 17 de octubre, cuando los soldados se vieron obligados a dejar libre al hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar un mayor derramamiento de sangre luego de que narcotraficantes atacaran la ciudad de Culiacán.

Según los analistas, tras el incidente con el hijo de “El Chapo” los narcotraficantes creyeron que pueden enfrentarse a las autoridades. Un oficial en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, reportó que la policía detuvo un auto lleno de sospechosos armados amenazaron a los agentes con que si no retrocedían o harían “lo que hicieron en Culiacán”.

“Tarde o temprano va a haber un ajuste en la estrategia de seguridad del gobierno, No es que el gobierno haya declarado la guerra al crimen organizado, sino que los narcotraficantes han declarado la guerra al Estado”, dijo el exfiscal antidroga Samuel González quien añadió que “ante esta situación, el gobierno tiene que responder con proporcionalidad en el uso de la fuerza y en legítima defensa”.

Etiquetas: masacre | mormones estadounidenses | Sonora