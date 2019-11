Alberto Fernández pide diálogo en Venezuela y elude violación a DDHH, según politólogo

ND / 4 nov 2019 – El politólogo José Ponte Rangel afirmó este lunes que muchos políticos de izquierda en Argentina no desean vivir en una situación como la actual en Venezuela, y por eso Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en México se tratan de distinguir como “socialistas democráticos”.

“No es casualidad que ahora el dictador venezolano esté en La Habana, y la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también esté allí, y no olvidemos ahora que México es el proveedor de petróleo de Cuba, ya que Venezuela ha entrado en una profunda crisis económica, y la postura de Alberto Fernández es la misma que tiene México, decir que quieren una mesa de diálogo, y que haya elecciones libres y transparentes, lo mismo que hacen para eludir responsabilidades en cuanto a las violaciones de derechos humanos, lo acaba de decir Fernández, que no tocaron e tema de Venezuela pero yo no tengo duda de que lo hablaron, de cómo ayudar a su amigo venezolano, supuestamente, porque hay pruebas de que Maduro no es venezolano”, sostuvo Ponte Rangel a TVVenezuela Noticias.

El politólogo agregó que “vemos la declaración del dictador venezolano desde La Habana diciendo que iba a enviar fondos a la provincia de Buenos Aires, donde hace más de 10 años están construyendo dos bunker cargueros para Petróleos de Venezuela, y que ha sido uno de los hitos más grandes de corrupción de la historia chavista. Yo creo que quieren hacer una distinción entre socialismo democrático, porque la gente tiene mucho temor a terminar como Venezuela, inclusive muchísima gente de izquierda en Argentina que conozco no desearían vivir en una situación como Venezuela, y creo que nadie en el mundo, y creo que se quieren distinguir políticamente correctos diciendo que no están de acuerdo con la situación de Venezuela, pero no queremos que hayan salidas violentas ni salidas de transición, sino elecciones, Fernández incluso dijo que en Venezuela las instituciones funcionaban muy bien, y que en Venezuela no había dictadura, sino una democracia en problemas”.

Lea más: Analistas a Infobae: Fernández apoyaría a Maduro pero no como CFK a Chávez

#4Nov Politólogo @Joseponte: “El tema que quiere mantener Alberto Fernández con respecto a Venezuela es decir que debe permanecer el diálogo, solo para eludir la violación de derechos humanos en Venezuela". pic.twitter.com/STN8SySVoc – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) 5 de noviembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Argentina | José Ponte Rangel | México | Venezuela