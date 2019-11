10:00 am Trancan autopista Prados del Este: Todos los días tenemos que cargar agua

Anaisa Rodríguez / 4 nov 2019.- Vecinos del sector Las Minitas, en el municipio Baruta, protestan este lunes en la autopista Prados del Este producto de la falta de agua y exigen a Hidrocapital que atiendan sus reclamos.

“Estamos reclamando nuestro derecho, somos personas de la tercera edad, no somos políticos, tenemos dos años en esta problemática, pero la cosa se puso más fuerte, nos llega agua una sola hora. Nosotros no queremos cisternas, queremos que nos llegue agua por la tubería”, dijo una de las manifestantes a VPI.

Rechazó que todos los habitantes de la zona industrial de Las Minitas, tengan casi un mes sin recibir servicio constante de agua. “Si no nos lllega el agua, tenemos que cargar agua de un manantial, esto es todos los días. Nos jubilamos para estar tranquilos, y es lo menos que hacemos porque tenemos que cargar agua, tenemos los pies hinchados, tengo el pelo recogido porque no me alcanza el agua para lavarme el pelo”.

Indicó que desde hace un mes, Hidrocapital les dijo que un ingeniero iba a evaluar la zona y aún no ha ido nadie. “No sabemos si ese ingeniero viene en mula o en caballo y aquí nos quedaremos toda la tarde, porque no es posible que no tengamos agua”.

Elsi Rebolledo, otra vecina del sector, expresó que no piden nada imposible. “Solo queremos agua por la tubería, no queremos cisternas. Hidrocapital hizo un compromiso que iban a respetar el cronograma de enviar el agua, ahora solo la están mandando el domingo por dos horas”.

“Nuestra calidad de vida es peor cada día, los carros de nosotros se convirtieron en cisternas, tenemos que andar con una perola de agua para allá y para acá. Y aparte tenemos que pagar hasta Bs 500 mil para pagar en una lavandería, que aparte el sueldo no nos alcanza, ni la pensión tampoco”, agregó.

Anunciaron que si el servicio de agua no es restablecido, van a trancar la autopista el día de mañana a la misma hora.

Lea también: Guaidó: Venezuela retoma las calles y se levanta este 16 de noviembre

vaya al foro

Etiquetas: agua | Baruta | Prados del Este | protestas