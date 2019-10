Constituyentista William Gil: La nueva Constitución será presentada completa y no por artículos

Jesús A. Herrera S. / 17 oct 2019.- El constituyentista William Gil dijo este jueves que la ANC chavista se encuentra trabajado en la nueva Constitución y que la misma será presentada cuando esté completa y no parcialmente por artículos.

“En la ANC hemos hecho muchas cosas, nos dimos tiempo y el primer logro fue la paz, ponerle freno a la violencia y desde ahí seguiremos trabajando una nueva Constitución que será presentada completa y no parcialmente por artículos, será consultada como lo hizo Chávez, llamaremos a la votación y seguramente tendremos una mejor Constitución”, señaló Gil.

En ese sentido, explicó que el 5 de enero de 2020, la AN podría eliminar el supuesto desacato y que aun así, quienes dicen serdiputados, se mantendrán ejerciendo funciones como constituyentistas.

“La AN sigue en desacato. El presidente ha dicho que llama un diálogo y como voluntad política, los diputados del oficialismo se reincorporan. No ha salido del desacato. Dejamos en constancia”, comentó.

En tanto, indicó que se ha planteado una “ruta” que pasa por la desincorporación de los diputados que no lo son, además del nombramiento de una nueva directiva “porque Guaidó no es presidente de la AN”.

Por su parte, Gil aseguró que desde el gobierno de Nicolás Maduro existe “voluntad política” por mejorar las condiciones económicas, mientras que la oposición llama a seguir bloqueando al país.

“Estamos en una situación económica difícil, no podemos y los economistas no pueden ver la situación aislada o común; es un país asediado, bloqueado, piden sanciones contra la patria, hay todo un ataque sistemático contra Venezuela y no podemos ver la economía con los parámetros normales, pero hay una voluntad política del gobierno de mejorar el salario, de mejorar las condiciones”, señaló en entrevista para Primera Página.

El constituyentista también se refirió a los empresarios privados y los exhortó a cancelar los salarios en dólares o su equivalente, porque, dice, “si compra la materia prima en dólares, si vende en dólares, ¿por qué no paga el salario en dólares?”

“Seria una pregunta a los empresarios, hay todo un debate. Un equivalente en dolares. El empresariado que es un partido más, Fedecámaras, ataca el salario y el presiente nos pregunta si es suficiente y realmente no es suficiente todavía el salario, pero está haciendo un esfuerzo bajo una guerra económica, apoyando con bonos, alimentación, salario y vamos a ir progresivamente, porque estamos en una situación que no se compara con ningún otro”, apuntó.

