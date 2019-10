Viviendas de La Pastora en riesgo de colapsar debido a las recientes lluvias

Jhoan Meléndez / 15 oct 2019.- Habitantes de la comunidad Sabana de Blanco de La Pastora en el centro de Caracas, temen perder sus hogares debido a las últimas lluvias que han provocado un deslizamiento de tierra en el sitio.



“Tengo a mi madre preocupada, no quiere comer, está delgada y no me duerme. Yo llevo dos días sin bañarme. Me siento muy mal porque tengo a mi madre sufriendo. Necesito que me colaboren y la ayuda se haga llegar, sobretodo porque veo a mi madre sufriendo y tengo miedo de perder mi casa y a mi madre que es lo que más me preocupa… Necesito que las autoridades se presenten para salvar mi casa, a mi madre, a la calle y a toda la comunidad, por favor”, expresó entre lágrimas un vecino del sitio.

Otra vecina afirmó que tiene 34 años viviendo allí “y no quisiera irme y dejar a mi gente. Quiero que las autoridades se enfoquen a ayudarnos. Nosotros necesitamos un muro de contención y tengo la esperanza que con esto refuercen mi casa y yo culmine mis años de vida aquí, es lo que yo pido”.

No obstante, otra residente afirmó a TV Venezuela que han denunciado esta problemática desde 2004 pero las ha autoridades han hecho caso omiso.

“Ningún ente ha venido a presenciar este inconveniente y eso que esto viene desde hace muchos años atrás, pues desde 2004 fue denunciado ya que tenemos una carta que se introdujo a la alcaldía y no obtuvimos respuesta alguna… Estas son las consecuencias de no acatar eso en su momento”, enfatizó.

