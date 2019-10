Viuda de Albán, a VOA: Yo no voy a descansar hasta que logre que haya justicia

ND / 16 oct 2019.- La viuda del exconcejal fallecido Fernando Albán, aseguró que no descansará hasta lograr justicia por el caso del político que, dice, fue asesinado en custodia del Sebin en Plaza Venezuela; y que no espera justicia por parte del gobierno, pero sí de los organismos internacionales, señala VOA.



“Yo no voy a descansar hasta que logre que haya justicia en el caso de mi esposo. Y si esto sirve de algo para tantas familias que están sufriendo, yo no voy a descansar hasta lograrlo”, indicó.

“Mi esposo fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte en custodia. Se le violaron todos los derechos y hasta este momento se le siguen violando, a la familia y a él también (…) Yo no espero de ese régimen obtener la justicia porque ellos ajusticiaron, asesinaron a mi esposo. De ellos no lo voy a obtener, por eso es que acudo a los organismos internacionales para que esa justicia llegue. Ellos no han dado ninguna información, los abogados han solicitado más de 50 veces el expediente y no le han dado acceso al expediente”, dijo la viuda de Albán.

Explicó que las pruebas que ellos han tenido han llegado por otras vías, incluso de parte de oficiales del sitio donde estuvo retenido hasta su muerte “ha salido información, pero oficialmente del régimen no hemos obtenido absolutamente nada”.

