Viera Blanco: TIAR justifica el uso de la fuerza en situación de legítima defensa

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 17 oct 2019.- El embajador/AN en Canadá, Orlando Viera Blanco, señaló este jueves que la aplicación del TIAR pasa por “una precondición de agresión bélica u hostilidad grave” que pone en peligro “la paz y la estabilidad de los países miembros del tratado”.



“El mundo ha venido madurando la idea del respeto de los DDHH y su supremacía sobre el principio de no intervención. La Doctrina Betancourt estableció que con dictaduras no debe establecerse relación diplomática ni reconocimiento como representante del Estado, por lo que la soberanía de gobiernos forajidos y opresores no es tal, y queda a merced del orden público Internacional. Jaime Roldos Aguilera, expresidente de Ecuador trágicamente fallecido en accidente aéreo durante su mandato (1981) en el marco del Pacto de Riobamba (1.980), puntualizó que en caso de pueblos oprimidos por violadores de DDHH no se puede hablar de no intervención. El TIAR prevé una línea progresiva de disuasión y defensa de agresiones a la integridad de las naciones del tratado, que va desde la suspensión de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza en caso de legítima defensa”, expresó.

En este sentido dijo que hoy Venezuela representa “sensibles desafíos” para el mundo. “Fijar responsabilidades en la Corte Penal Internacional, subir el velo criminal que se instaló en el país, rescatar un pueblo indefenso y sin armas de un régimen opresor y hambreador e impedir que esto se convierta en un desbordamiento crítico y violento irreversible en toda Latinoamérica, epicentro de agitación, mafias, confrontación social, hambre y anarquía”, detalló Viera Blanco.

Etiquetas: Orlando Viera-Blanco | TIAR | Venezuela