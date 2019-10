Víctor Márquez (Apucv): Comunidad universitaria trabaja como esclavos

Jhoan Meléndez / 4 oct 2019.- El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, manifestó que la comunidad universitaria no está cubriendo “ni siquiera las necesidad de alimentación”.



“La comunidad universitaria está haciendo trabajos en la condición de esclavos porque lo que estamos percibiendo no alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria, por lo tanto no estamos cubriendo ni si quiera las necesidades de alimentación, mucho menos otro tipo de necesidades como la de educación, de salud, de formación profesional, todas las actividades de carácter institucional que tienen que ver con el desarrollo de recursos humanos, han ido desapareciendo paulatinamente. Antes los profesores tenían becas para viajar al exterior y desaparecieron, antes habían programas de desarrollo de personal docente y también ha ido desapareciendo, las biblioteca cada vez está mas desactualizada”, enfatizó Márquez a lo medios.

En ese sentido dijo que, bajo estas condiciones, “es necesario que la comunidad se movilice en defensa de los intereses de la universidad. No vamos a dejar de defender la universidad ni vamos a acatar la decisión del TSJ y nos van a conseguir de frente peleando y defendiendo la universidad venezolana”.

Etiquetas: APUCV | bajos sueldos | UCV | Víctor Márquez