Víctor Maldonado: Diputado que haya aceptado otro cargo no puede reincorporarse a la AN

Jhoan Meléndez / 2 oct 2019.- El analista político, Víctor Maldonado, indicó que Juan Guaidó “debería saber muy bien” que el artículo 191 de la Constitución ordena que quien haya ocupado otro cargo, no puede reintegrarse a la AN.



“El problema de los arbitrarios es que no entienden que la ley es taxativa y que los mandatarios no se la pueden pasar por el arco del triunfo… Eso es mandatorio para la bancada de Maduro tanto como para la bancada de esa oposición. Así de simple es el barajo. Pero no, Guaidó cree que el tiene la capacidad para interpretar. No es así. La república no es arbitrariedad ni lesa majestad. Es cumplir la ley”, indicó Maldonado vía Twitter.

Lea más: Delsa Solórzano: Francisco Torrealba es un “embustero” que ni siquiera es diputado

El problema de los arbitrarios es que no entienden que la ley es taxativa y que los mandatarios no se la pueden pasar por el arco del triunfo. Eso ocurre con el 191 CRBV y eso debería saberlo muy bien @jguaido.

Diputado que haya aceptado otro cargo NO puede reincorporarse. — Victor Maldonado C. (@vjmc) 3 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Constitución | Guaidó | Víctor Maldonado