“Si Venezuela sigue en el Consejo de DDHH será investigada con más rigor”, según abogado Fernández

Oleg Kostko / 17 oct 2019.- El abogado y experto en derechos humanos, Fernando Fernández, vaticinó que los escenarios para el chavismo no serán más favorables de permanecer en el Consejo de DDHH de la ONU ya que en ese caso la investigación ordenada por dicho consejo será con mayor profundidad.

“Vamos a estar claro, Venezuela es un país que está polarizado, unos dicen “A” y otros dicen “B”, pero en el medio está la verdad y eso es lo que va a ver la comisión especial de la ONU (…) si Venezuela logra permanecer en el consejo será investigada allí con mayor rigor porque estaría en juego su permanencia en el propio consejo”, expresó Fernández a TVvenezuela.

Previamente, Fernández mencionó que la decisión e investigar a Venezuela no puede revertirse. “Ese Consejo ha adelantado opinión y ha dicho de manera contundente que Venezuela tiene que ser investigada en cuanto a los hechos (…) yo creo que lo que generará discusión, debate y tratarán de negar pero eso un hecho consumado que se tomó, aunque el consejo no tomará decisiones hasta que el informe no esté concluido, cuando el informe diga qué realidades hay sobre detenciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, maltrato y tortura que ya claramente determinó el informe Bachelet allí se verá que decisión va a tomar”.

Sin embargo, vaticinó que independientemente de lo que diga el referido informe desde dicha entidad solo saldrán recomendaciones. “¿Qué van a hacer? recomendaciones, el consejo tiene bastantes limitaciones, porque tiene una implicación moral y diplomática en el sentido de esa transición donde ningún país se atreve a opinar nada de otro a decir “tienes este problema hay que corregirlo” algo que no le gustan a los estados autoritarios, creo que la labor de tratar de sabotear el proceso es tarde”.



Diferencias entre estado democrático y estado socialista

Demás, el letrado dijo que el Gobierno en sus planes gubernamentales ha expuesto que el estado social democrático es lo mismo que un estado socuialsita, hecho que catalogó como una equivocación.

“Quieren hacer creer que el socialismo es igual a estado social y democracia, es el conflicto que hubo en la URSS y que hay todavía con la China comunista y que hubo en Vietnam, Camboya y que existe en Norcorea y la democracia representativa, es el conflicto de la democracia popular comunista con la democracia liberal, ese es el tema, es luchar contra la corriente porque la tendencia mundial es que preponderan todas las democracias centradas en la división de poderes y obviamente por la alternancia en el poder algo que no admite una democracia popular o de tipo socialista”, apuntó.

