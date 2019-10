Venezuela es ahora el país más estable en América del Sur, dice Diosdado Cabello

ND / 26 oct 2019.- El presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, rechazó este sábado la versión según la cual las protestas que tuvieron lugar en Venezuela en los años 2014 y 2015 fueron similares a las que ocurren hoy en Chile y Ecuador.

“Me atrevo a segurar que el país más estable de América de Sur es Venezuela, desde el punto de vista económico, político y social. Casi todos esos países (del sur) están enfrentando el fenómeno del neoliberalismo, del capitalismo”, dijo durante un pase en vivo desde Apure.

“Ahí está Estados Unidos propiciando un golpe de Estado en Bolivia. Lo de Chile y Ecuador no lo aguanta nadie. Ellos quieren comparar lo que ocurrió en Venezuela en el 2014 y 2015. Aquí no protestó el pueblo sino Estados unidos… inclusive el dia que Juanito Alimaña (en referencia a Juan Guaidó) se juramentó, el fondo de una tarima estaba la bandera de Estados Unidos… En las manifestaciones de Chile y Ecuador no ve ninguna bandera de Estados Unidos…”

Cabello también se refirió a la estrategia oficialista de “hacer más eficiente el voto”.

“Nos vamos a cada comunidad, a cada calle y la orden estricta que tenemos (en el Psuv) es que hay que visitar casa por casa. ¿Para qué? Casa por casa, cara por cara. Porque nosotros podemos llegar a una casa y el señor no tiene la pensión. Entonces el partido tiene que informar eso. ¿Que hay un niño con un problema de incapacidad? Ahí está el partido. Es la única manera de tener un movimiento nacional para hacer irreversible la revolución, como dijo Robert Serra. Los problemas los vamos a resolver nosotros, los venezolanos y venezolanas”.

Para finalizar, el líder oficalista llamó a Apure “la tierra adorada” de Hugo Chávez.

vaya al foro

Etiquetas: Chile | Diosdado Cabello | Ecuador | Estados Unidos | protestas