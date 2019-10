Vecchio: Estamos en el desenlace

Jesús A. Herrera S. / 25 oct 2019.- El representante de Venezuela en EEUU designado por la AN, Carlos Vecchio, aseguró este viernes estar “convencido” de que estamos en episodios de “desenlace” de la crisis venezolana, gracias a la mayoría de la población que quiere cambio y la coalición internacional que apoya la causa.



“Yo estoy convencido que estamos en episodios de desenlace porque la mayoría del pueblo tiene esa voluntad de cambio y cuando tienes un respaldo de esa magnitud y la coalición internacional que hemos construido, estoy convencido que esos episodios van a venir y nos tienen que tomar a nosotros con esa determinación de no dudar. Sé que estamos en episodios de desenlace si mantenemos esa determinación”, dijo Vecchio.

El funcionario también se refirió a la decisión tomada por el Departamento del Tesoro de proteger a Citgo hasta enero del 2020, la cual calificó de “acertada y correcta”, al señalar que es gracias a la existencia del gobierno interino de Juan Guaidó que la filial de Pdvsa en EEUU “sigue siendo de los venezolanos”.

“Fue una decisión acertada y correcta de proteger este activo para que los acreedores no pudieran embargarla. Este domingo se vence el pago de esos bonos que irresponsablemente adquirió Maduro e indudablemente la condición que tenemos no nos permite pagar ese bono, la única forma de proteger ese activo era logrando esta medida de protección. Esto destaca el compromiso de la administración Trump, de apoyar el gobierno interino, de proteger los activos de los venezolanos”, señaló.

Asimismo, dijo sentirse satisfecho con esta medida porque, argumenta, “fue esfuerzo complejo, difícil, duro; pero la administración entendió lo que estábamos jugando y nuevamente muestra su respaldo al gobierno interino de Guaidó”.

“Citgo es de los venezolanos, eso no puede ser de más nadie y esos argumentos de que Guaidó puede tener personalmente control sobre ella, es absurdo, existe el control del gobierno interino porque es fue la forma haber logrado la protección que tuvimos, de manera que lo controlamos como gobierno interino, y nosotros estamos en un país de leyes, de separación de poderes, de instituciones, que tiene un control completo sobre la vida económica, empresarial, hay órganos de justicia, contraloría, y todas las empresas están fiscalizadas. Tenemos todos los faros encima y lo que se ha hecho es mantener la operatividad técnica, profesional y transparente de esa organización y eso ha sido reconocido por todas las instituciones acá y por la posición que han tenido los mercados”, expresó.

En ese sentido, comentó que después del 22 de enero, fecha en que vence el plazo de protección de la compañía, “nos toca ahora a nosotros seguir las instrucciones que nos dio la AN” y que se hará todo lo posible por proteger Citgo y los intereses del país, además de buscar una “renegociación de ese endeudamiento irresponsable, de la manera más seria”.

Asimismo, Vecchio se refirió al TIAR y anunció que esta semana habrá una reunión de las unidades policiales, de investigación y financieras “para avanzar en el primer conjunto de medidas para aplicarlo al régimen de Maduro”.

“Entiendo la frustración de los venezolanos (…) estamos haciendo todo y empujando todo para generar la presión internacional, sumada a la interna, que son las que pueden abrir un camino a un desenlace pronto. Nos toca mantener la determinación, y ha sido complicado porque estamos enfrentando una organización criminal en el poder dispuesta a todo y hay dos paises (Rusia y Cuba) que han dado apoyo a Maduro y que han permitido que el régimen se mantenga ahí”, acotó en entrevista con el periodista Sergio Novelli.

Por otra parte, advirtió a los venezolanos que el gobierno de Nicolás Maduro está “estafando” a quienes hacen trámites a través de su portal web en Estados Unidos, ya que aseguran que otorgarán pasaportes y no hay servicio.

“El régimen está manipulando a la gente en EEUU a través de su página web diciendo que van a sacar pasaportes y la gente paga y no hay servicio. De manera que está estafando a la gente. Es la alerta que hacemos, no hagan eso, no se dejen robar por el régimen”, dijo.

