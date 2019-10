Unidad Visión Venezuela: La fórmula del Gobierno es la corrupción

ND / 17 oct 2019 – La secretaría general del estado Zulia de Unidad Visión Venezuela, Esther Perozo, criticó este jueves el recién anunciado horario de racionamiento para surtir combustible en la entidad impuesto por el “régimen” de Nicolás Maduro.

“Cuando creemos que nada puede ser peor para los zulianos, el régimen de (Nicolás) Maduro, el gobierno del Zulia y PDVSA (Petróleos de Venezuela) nos sorprende con un horario de racionamiento para surtir gasolina”. Dijo Perozo.

Añadió que a ese horario se le debe contar los apagones diarios que duran un mínimo de seis horas, sin contar que las plantas que entregó la Vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, fueron insuficiente o no fueron repartidas a las Estaciones de Servicios, “porque cuando no hay electricidad, cierran las gasolineras en su gran mayoría”.

A su juicio, el nuevo horario viene acompañado con un nuevo método de racionamiento para el ciudadano común, que comprende solamente 30 litros diarios, “mientras que los bachaqueros -disfrazados de oficiales- serán beneficiados con el tanque completo”.

Según la dirigente política, de esta manera queda al descubierto,” que la instalación del chip de racionamiento también fracasó, como fracasó sin haber sido implementado el uso del Carnet de la Patria”.

Asimismo, recalcó que mientras el combustible esté en manos inescrupulosas que sólo busquen el enriquecimiento ilícito y fácil, “nada de lo que hagan resultará y por ello viven de fracaso en fracaso, ya que la fórmula utilizada es corrupción más corrupción dando como resultado, mafias, anarquía y fracaso”.

Aseveró que este régimen lleva más de dos décadas atacando y arruinando a los venezolanos, implementando políticas erradas que no atacan al problema desde la raíz.

En ese orden de ideas, preguntó “De qué ha servido la presencia de las Fuerzas Armadas del país en las E/S, si normalmente surte aquel que negocia porque pagaría en dólares. Es impresionante ver tantos funcionarios de las distintas fuerzas venezolanas y no lograr controlar nada, no logran que por lo menos el 50℅ de los que están en colas puedan surtir de combustible, si no pueden todos los componentes juntos controlar un espacio de 50 metros cuadrados, ¿cómo podrán controlar las fronteras por donde no sólo se contrabandea combustible?”

Finalmente consideró que el régimen encabezado por Maduro pasará, y tocará reconstruir el país desde sus entrañas. “Es una ardua tarea, pero estoy segura que lo lograremos, saldremos adelante usando lo que Dios nos regaló: la razón, y dejar a un lado las pretensiones individuales y partidistas, es decir, convivir unificados como el cuerpo humano, que aunque tenga miles de nervios y cada uno sienta diferente, también sabe identificar su norte y seguir su rumbo. Desde Unidad Visión Venezuela seguimos haciendo el llamado a mantenernos unidos como una sola fuerza, ya que solos, no somos más que una opción. Hacemos un llamado a un diálogo genuino entre los factores democráticos que estamos luchando por una misma causa, que no es otra que la salida del régimen de manera pacífica, constitucional y democrática, y que con ella llegue la libertad de Venezuela”.

