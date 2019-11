Si TSJ designa el CNE, espantará a los votantes: Dip. Ángel Medina

Jhoan Meléndez / 31 oct 2019.- El diputado a la AN por PJ, Ángel Medina, aseveró este jueves que no habrán elecciones libres si el TSJ oficialista designa el nuevo CNE lo cual es “labor de la AN”.



“Si la voluntad política de quienes están el poder es llevar esto al TSJ, no lograremos elecciones libres, más bien se logrará la perpetuación de un modelo que ha espantado a la gente de las urnas electorales”, dijo Medina en entrevista a Unión Radio.

Asimismo dijo que la realidad ha demostrado “que cada vez que el TSJ designa algo no es nada equilibrado, lo que creo importante es que se cumpla la Constitución, que es a través de la Asamblea Nacional, con la presencia de cada factor político y elegir personas idóneas, para que permitan elecciones libres”.

El parlamentario recordó que los venezolanos exigen un poder electoral que permita el voto libre “sin coacción, sin amenazas, y sin el uso de recursos del estado para intimidar”.

Por otro lado resaltó la importancia de la reincoporación de la bancada del Psuv al Parlamento.

“Ha cambiado la posibilidad de crear puentes para comunicarse. Es un reto enorme que su incorporación termine siendo la posibilidad de destrabar el conflicto que estamos viviendo”, alega Medina.

Además consideró que dicha reintegración “consolida la unidad parlamentaria y ha afinado los puntos a debatir en cada sesión ordinaria y entre cada comisión parlamentaria”.

Lea más: Quienes descalifican la vía electoral son unos irresponsables: Verónica Brito (Cambiemos)

vaya al foro

Etiquetas: Ángel Medina | CNE | elecciones | TSJ