Trump amenaza con imponer “poderosas sanciones” a Trurquía

Washington, 13 oct. (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que Estados Unidos va a imponer “poderosas sanciones” contra Turquía, después de hacerse efectiva la incursión turca en la frontera de Siria tras la retirada de las tropas norteamericanas.





“Estoy negociando con (el senador respublicano) Lindsey Graham y muchos miembros del Congreso, incluyendo demócratas, sobra la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El Tesoro está listo. (…) Hay un gran consenso sobre esto”, advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

“¡Manteneos al tanto!”, agregó el mandatario.

El anuncio de estas futuras sanciones, de las que Trump no dio más detalle, llegó después de que el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, insinuara que algunas de las acciones de las fuerzas turcas en su incursión en el norte de Siria, iniciada cuando Washington ordenó la retirada de sus tropas en esa zona, “parecen ser” crímenes de guerra.

“Parecen ser”, respondió Esper al ser preguntado en el programa dominical “Face the Nation” de la cadena CBS sobre si algunas de las conductas de Turquía contra las fuerzas kurdas pueden ser catalogadas de crimen de guerra, incluyendo ejecuciones grupales de cautivos kurdos.

“Es una situación muy terrible allá, una situación causada por los turcos. A pesar de nuestra oposición, decidieron hacer esta incursión ”, defendió el jefe del Pentágono.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que su decisión de retirar las tropas de su país de la zona de conflicto, que ha sido criticada tanto por republicanos como demócratas en el Congreso por considerarlo una “traición” a sus aliados kurdos, fue “muy inteligente”.

“Muy inteligente no participar en los intensos combates a lo largo de la frontera turca. Aquellos que nos metieron por error en las guerras de Oriente Medio todavía están presionando para luchar. No tienen idea de la mala decisión que tomaron. ¿Por qué no piden una declaración de guerra?”, señaló Trump enTwitter.

En este sentido, Esper defendió que el Ejecutivo estadounidense está haciendo “lo que es en interés de los miembros del servicio (militar) para no ponerlos en peligro”.

El Ejército turco comenzó la invasión del norte de Siria el pasado día 9, después de que Estados Unidos, aliado de los kurdos en la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) anunciara su retirada de la zona ante la inminencia de la operación, lo que ha sido considerado como una “traición” por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que lideran los kurdos. EFE

