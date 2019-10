Transportistas propondrán a la AN subir el pasaje a Bs 2 mil

Jhoan Meléndez / 4 oct 2019.- El presidente del Bloque de Transportistas del Oeste de Caracas, Hugo Ocando, informó que la próxima semana consignarán ante a AN y el Ministerio de Transporte posibles soluciones para la mejora del servicio.



Ocando indicó que dicha propuesta fija el pasaje en 10 centavo de dólar, lo que equivale a 2 mil bolívares y el cual esperan mantener de 30 a 45 días, además de medidas para el beneficio de transportistas y usuarios, donde destaca un bono de transporte de 100 pasajes mensuales “lo cual equivale a 200 mil bolívares para los obreros, empleados, personas de la tercera edad y estudiantes”.

“Si no tenemos el apoyo y los usuarios no tienen ingreso, lamentablemente no podemos seguir funcionando y que el gobierno se comprometa realmente a entregar los insumos a los transportistas sin importar la ideologías políticas”, enfatizó el transportista en una entrevista a Unión Radio.

Ocando recalcó que “tenemos unidades trabajando con mucho sacrificio, unidades de los años 50 que se han ido deteriorando con el pasar del tiempo”.

Etiquetas: AN | pasaje | transporte