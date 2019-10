Trabajadores de Inparques denuncian falta de implementos y beneficios

ND / 3 oct 2019 – La secretaria de organización de Inparques, Marlene Sifontes, denunció este jueves que hay persecución porque los trabajadores “se quejan” debido a la falta de implementos, situación que pone en riesgo sus vidas, y detalló que tienen un servicio de seguro HCM que cubre sólo 100.000 bolívares.

“Como llega Inparques a estos 46 años en un estado crítico, estado crítico porque han dejado de lado su misión principal como es la preservación y conservación de nuestros parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales, en materia ambiental Venezuela está muy mal, nosotros vemos lo que está pasando en nuestros parques y áreas bajo resguardo. Queremos denunciar con mucha fuerza lo que están pasando hoy los trabajadores de Inparques, trabajadores que como nunca antes en este llamado socialismo habían sido atropellados, hay una feroz carrera contra el profesional técnico, ese profesional que se ha negado a avalar informes que le den justificación a todas las cosas que están haciendo en nuestros parques, esos funcionarios han sido despedidos, son perseguidos, son amenazados, tenemos el caso de una compañera de parques nacionales que por sencillamente negarse a avalar el cambio de denominación de Isla Santo Domingo en el Parque Nacional San Esteban, fue despedida”, afirmó Sifontes en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

La secretaria de organización de Inparques agregó que “hay una persecución con el personal del Parque del Este, hoy llamado Generalísimo Francisco de Miranda, porque sencillamente se están quejando porque no tienen implementos, porque no tienen equipo, porque ponen su vida en riesgo, porque el instituto tiene 4 años que no entrega uniformes ni equipos, vimos lo que pasó con nuestros compañeros guarda parques y con personal técnico en el Parque Nacional Terepaima, cuando fueron picados por tábano, pasaron las de Caín, porque tenemos un servicio de HCM que cubre sólo 100 mil bolívares, y hubo que prácticamente andar correteando por los pasillos a los directores para que mandara una pequeña ayuda, que después se olvidaron de ellos, y hoy tenemos a guarda parques sufriendo las consecuencias de esas picaduras”.

