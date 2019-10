Toro Hardy: El bono 2020 no es la única amenaza sobre Citgo

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 25 oct 2019.- El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, alertó este viernes que existen otras amenazas sobre Citgo además del bono 2020 que vence este 27 de octubre.

“Los bonos 2020 no son la única amenaza a Citgo, cuando emitieron esos bonos poco después le dieron el 49% de garantía a la empresa Rosneft, eso parecía un préstamo pero en realidad fue una venta, y además también está los fallos a favor de Crystallex (…) nos han hipotecado de una manera irracional y bestial por no cumplir esos compromisos”, señaló Toro Hardy en Primera Página.

“A Citgo tenemos que salvarlo a como dé lugar y podemos salvarlos pero no con este Gobierno, tiene que haber un nuevo gobierno que se siente con todos los acreedores para refinanciar la deuda (…) eso lo han hecho muchos países, y las refinerías de Citgo son de las pocas que pueden procesar el crudo venezolano”, agregó.

Previamente, el economista explicó cómo fue la emisión de los bonos Pdvsa 2020. “Tenemos que pagar 914 millones de los bonos 2020, ¿pero de donde vienen esos bonos? Por allá en el año 2017 Pdvsa que de por sí ya estaba endeudada irracionalmente debía pagar 7100 millones en bonos y no tenía como pagarlos, trató de canjear esos bonos por otros nuevos y no lo logró, el mercado no creía que Pdvsa tuviera los recursos para pagar”.

Y agregó: “Solo canjeó 2.800 millones de los que vencían a cambio de dar 3.400 millones que vencían del 2020, tuvo que pagar un rendimiento grosero del 20%, eso ni los bonos basura pagan tanto pero aun así el mercado no tenía confianza así que ofrecieron el 50% de las acciones de Citgo que es nuestro principal brazo comercializador del petróleo venezolano y por esa vía fue que logró se cambió de bonos 2020, de ese monto había que pagar 914 millones de dólares o perdíamos el control de Citgo”

“El año pasado el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia, la licencia número 5, que permitía a esos tenedores de bonos tomar a Citgo en caso de un impago, Venezuela pidió buscarle una solución a eso y el 16 de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, congeló todos los bienes de Venezuela lio que evitaba a los tenedores de bonos tomar el control de Citgo pero quedaba la duda de cuál de las dos disposiciones prevalecerían, ahora Trump acaba de emitir esta exención hasta enero”, añadió.

El experto petrolero apunto que las dos únicas vías para evitar la pérdida de Citog era la vía judicial y la Casa Blanca. “Teníamos dos vías para evitar que Citgo fuera tomada por los tenedores, una era a través del presidente Trump y otra de manera judicial, porque esos bonos fueron emitidos de forma ilegal (…) y el endeudamiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y quienes aceptaron esos bonos sabían que había una debilidad jurídica”.

Además, defendió el pago realizado a dichos bonos en el mes de mayo. “Se pagó porque en ese momento vencía ese monto y si no se paga se perdía el control de Citgo ¿Qué ratificó la AN? Vamos a pagar pero bajo protesta porque yo declaro que eso nunca fue aprobado por la AN, es ilegal y en ese momento se pagó pero bajo protesta”

Lea más: UE donará $ 11,1 millones a Colombia por crisis migratoria venezolana

vaya al foro

Etiquetas: Bono 2020 | Citgo | Pdvsa | petróleo | Toro Hardy