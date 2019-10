Timoteo Zambrano: ¿Qué nos quedaría si no dialogamos?

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 31 oct 2019.- El diputado Timoteo Zambrano reiteró este jueves su disposición a seguir dialogando con el oficialismo por considerar que debe haber mayor diálogo mientras más grande sea la crisis.

“A mayor crisis mayor negociación ¿Por qué que nos quedaría si no se dialoga? ¿Qué ruta nos queda? la violencia y la guerra civil porque yo no quiero eso para el país”, aseguró Zambrano en Primera Página.

“Lo que hay que tener es confianza en esta mesa nacional y en el marco de esa mesa podemos contener cualquier actitud contra una salida negociada a ese conflicto”, agregó.

Además desestimó la posibilidad de que el líder de AD, el diputado Henry Ramos Allup vuelva a ser el presidente del parlamento para que el TSJ revoque la figura del llamado desacato. “Eso pudo ocurrir en algún momento de la historia parlamentaria pero hoy en día eso no tiene mucho sentido, creo que incluso el diputado Henry no querría un papel de esa naturaleza”.

Asimismo, instó al parlamento a debatir dicha figura jurídica pese a que se ha avanzado en la designación de un nuevo CNE. “Yo creo que los factores políticos en la AN y el país debemos debatir el desacato en paralelo al proceso que se debe desarrollar en el parlamento, anteponer un bloqueo por el desacato no es aconsejable, en la mesa está el tema del desacato y de la ANC, es un punto importante que se le denomina equilibrio institucional de manera que ese debate esta y seguirá en la mesa (…) pero debemos dejar que fluya por un lado el proceso de selección y por el otro el tema del desacato”.

Desestimó también las declaraciones del diputado y ex ministro francisco Torrealba al decir que el CNE lo designaría el TSJ. “El parlamento tiene su dinámica y sus discursos son cosa de la dinámica parlamentaria, eso no significa que sus discursos terminen siendo así porque por ejemplo si un acuerdo para que se llegara a una designación de una comisión y efectivamente la comisión se designó, no es un tema de discursos, nosotros lo tenemos como una propuesta para debatirlo”.

“Nosotros tenemos que continuar el proceso y a eso le apostamos porque esta continuando, lo que paso ayer fue sencillamente fue que se acordó el inicio de este mecanismo y tendremos una participación de los, factores de la AN en esa comisión preliminar”, añadió.

Etiquetas: diálogo | Timoteo zambrano | Venezuela