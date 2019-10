Tejas solares, el último invento de Tesla

ND / 19 oct 2019.- Elon Musk y su empresa Tesla no solo se contentan con producir carros eléctricos súper eficientes, sino que recientemente han desvelado un nuevo producto, las tejas solares. A diferencia de la tecnología solar convencional, estas tejas son prácticamente indistinguibles de las tejas normales y vienen en una amplia gama de materiales, formas y colores, incluyendo la arcilla.





El producto, llamado Solar Roof (Techo Solar), fue anunciado en octubre de 2016, pero su llegada al mercado ha sido lenta. Actualmente lo tienen solo en California y el producto también se está exportando.

Musk explica que el Techo Solar es una teja o baldosa solar donde se utiliza la impresión hidrográfica para darle una apariencia increíblemente similar a la pizarra o la arcilla. Las tejas tienen una capa de vidro que incorpora unos listones o persianas que permiten que la luz penetre desde arriba, pero que cuando son vistos en ángulo, desde la calle, por ejemplo, tienen un aspecto diferente que revela el diseño impreso.

El resultado es impactante. Si uno no lo supiera, no se daría cuenta de que el techo está cubierto con tejas solares. La celda solar es visible solamente desde arriba, y aún así, no es tan obvia.

Ver algunas imágenes en este artículo.

No todas las tejas incorporan celdas solares. Tesla explica que como cualquier sistema fotovoltaico, el sistema está diseñado para no generar más del 100% del consumo anual de electricidad. El resto del techo está cubierto por tejas o baldosas normales para darle una apariencia consistente.

Vea la presentación de Musk cuando lanzó el producto (en inglés):

