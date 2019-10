Tania Díaz: Siempre hemos condenado la represión

Jhoan Meléndez / 14 oct 2019.- La primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, indicó este lunes que en Venezuela hay 104 agentes del estado encarcelados por “exceder en la fuerza” en las manifestaciones.

“Siempre hemos condenado la represión. En Venezuela hay 104 agentes del estado en prisión por exceder en la fuerza pública para el control de manifestaciones”, puntualizó Díaz quien aclaró que “en cualquier país del mundo, el Estado tiene que frenar acciones violentas”.

Por otra parte, sobre el nuevo aumento salarial, enfatizó que “el presidente Nicolás Maduro ha batido récord en aumento de sueldos, pero cada vez que lo hace viene el ataque”. “El valor de referencia del salario, lo corresponden a este escenario donde ellos (oposición) tiene el dominio”, dijo Díaz en Vladimir a la 1, donde además reiteró que “esta es una nación cuya economía está bajo ataque”.

“Aparte del Clap, que también lo han atacado, hay una política de atención a los trabajadores por la vía de los bonos y una política subsidios”, apuntó la constituyentista.

Por otro lado, sobre la expulsión del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei dijo que “venía con pasaporte de otro país, no como presidente electo. No hizo coordinación con la embajada”. “Tú no puedes como presidente electo de un país presentarte sin haber coordinado con la embajada”, alegó.

Sobre la labor dentro de la ANC, explicó que “tenemos que transformar el Estado, ese que sigue siendo modelo burgués; hay que transformarlo para hacerlo más eficiente. Tenemos que crear un nuevo ordenamiento jurídico y cambiarle a la Constitución lo que se tenga que cambiar”.

Por último infomó que está a la espera de que la oposición “entre en el carril de la Constitución y de la sensatez”. “Es momento de que todos nosotros cerremos filas en defensa del país. Quien se vaya a allá (Estados Unidos) a favorecer medidas coercitivas contra los activos de Venezuela está traicionándonos a todos”, insistió.

Lea más: Aumentan salario mínimo a Bs 150 mil y el cestaticket al mismo monto

vaya al foro

Etiquetas: ANC | Maduro | represión | salario | Tania Díaz