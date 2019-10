Tadeo Rada: A mi hermano lo perseguían y lo fotografiaban las Faes

Elías Rivas / 18 oct 2019.- El hermano de Edmundo “Pipo” Rada, Tadeo Rada, aseguró este viernes que su hermano fue fotografiado y perseguido por las Fuerzas de Acciones Especiales en varias ocasiones, la más reciente, en una manifestación en defensa de los derechos humanos en el municipio Sucre.

“Él, desde que comenzó la lucha política fue un tren sin frenos, siguió avanzando y avanzando hasta consolidar una buena estructura con Voluntad Popular, fue concejal, así que no descarto ninguna hipótesis y esa es la que más cobra fuerza, a partir de una manifestación que hubo en contra de las Faes por violación a los derechos humanos en la que estuvo Pipo junto a la diputada Manuela Bolívar, allí ambos fueron fotografiados y él lo denunció, incluso, me dijo, pilas que me están tomando fotos a mi y a mi esposa”, dijo Tadeo Rada en conversaciones con Sergio Novelli para VpiTV.

Rada al momento de la conversación indicó que iba camino a la morgue a intentar que se le entregara hoy el cuerpo de su hermano, aunque destacó la incertidumbre en torno a esto.

“No sabemos cómo actuará el gobierno, que más podrá hacer, no sabemos ni siquiera si nos entregarán el cuerpo de mi hermano hoy”, expresó.

Descartó que la muerte de su hermano responda a bandas delictivas de la zona de Petare, donde su hermano hacía vida política, pues asevera que allí todos lo respetaban.

“El ensañamiento fue impresionante, Pipo era un muchacho formado en las zonas populares, de una familia demócrata, social, con dotación de servicio. Siempre estaba hasta muy altas horas de la noche, conocía la mitad de Petare, caminaba hasta la madrugada en la zona y le pasa eso a plena luz del día. Donde lo agarraron,comentan vecinos, que le pusieron una capucha y lo metieron en un carro”, agregó el entrevistado.

Tadeo Rada espera que se haga justicia con la muerte de su hermano, aunque lamenta que no pueda recurrir a instancias nacionales para la denuncia. “En Venezuela no solo la justicia está secuestrada sino todos los poderes”, sostuvo.

Insistió en que de la mano de Juan Guaidó y dirigentes de su equipo devolverán la justicia y democracia a Venezuela, esa por la que tanto luchaba su hermano, finalizó.

Etiquetas: Edmundo Rada | Faes | Petare | Pipo Rada | Voluntad Popular