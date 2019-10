Soy un perseguido político en la clandestinidad: Juan Pablo Guanipa

ND / 25 oct 2019 – El diputado a la AN, Juan Pablo Guanipa, aseveró este viernes que a pesar de que es un perseguido político en situación de clandestinidad, no ha perdido la esperanza en que se dé un cambio en el país y todo mejore tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

“Mi estatus en este momento es el de un venezolano, zuliano, que lucha por la liberación de su patria, gobernador electo, gobernador legítimo del pueblo zuliano que no pudo ejercer o no ha podido ejercer esa gobernación porque me negué a juramentarme ante esa farsa que es la Asamblea Nacional Constituyente, que la hicieron con el único objetivo de destruir la democracia en Venezuela, soy diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, sigo ejerciendo mi diputación, en este momento soy un perseguido político en situación de clandestinidad, esa es mi situación”, reveló Guanipa a NTN 24.

El parlamentario agregó que “en los momentos más difíciles, la esperanza es quizás la virtud más importante, la esperanza nos aferra en el amor, nos aferra en la fe, nos aferra en la espera, en la posibilidad de que las cosas puedan cambiar, y de que puedan cambiar para mejor, yo estoy convencido de que las cosas van a cambiar. Esto no está perdido, tenemos todas las posibilidades de salvar a Venezuela, de sacar a Maduro, de iniciar el proceso de reconstrucción del país, y eso es esperanza, tenemos que tener intacta la esperanza, la esperanza es la fortaleza más importante que podemos tener para salir de esta situación, yo sé que en mucha gente de Venezuela se mantiene intacta la esperanza, y esos que tenemos intacta la esperanza tenemos que influir en los demás, de manera que todos la reasumamos, y que pensemos también que estamos luchando contra gente que está signada por el mal, esta es una lucha también espiritual, así que la oración es importante, la acción es importante, y todo también depende de la esperanza que tenemos, nuestra esperanza está invicta”.

Lea más: Juan Pablo Guanipa nunca se arrodilló ante el régimen, afirma Dip. Elimar Díaz

vaya al foro

Etiquetas: Juan Pablo Guanipa | Nicolás Maduro | Venezuela