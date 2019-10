Situación de Venezuela es más “desesperante” que la de Ecuador, afirma Rafael Ramírez

ND / 14 oct 2019 – El exministro chavista acusado de corrupción durante su gestión en Pdvsa, Rafael Ramírez, expresó este lunes que la derecha “encarnada” en Nicolás Maduro ha trazado un plan de ajustes “más criminal” que los del Fondo Monetario Internacional.

“La situación en Venezuela es desesperante, mucho más que la del #Ecuador bajo Lenín Moreno. Tanto así, que los venezolanos han buscado refugio en el Ecuador ante la crisis que maduro le ha valido al país”, posteó Ramírez en su cuenta Twitter.

Junto al tuit, el exministro comparte el enlace de un artículo suyo de la web RafaelRamírez.net donde afirma que “solo en Venezuela la derecha, encarnada en maduro, ha podido avanzar un plan de ajustes más criminal que los del FMI. El gobierno de maduro le ha valido al país una caída de más del 60% de su PIB, el arrebato de las conquistas sociales de los trabajadores, hiperinflación, hambre, miseria y el éxodo de más de 4 millones de sus habitantes. Gracias a la dictadura impuesta por Maduro, sustentada en la represión y la farsa electoral, que ha encarcelado, exiliado, o asesinado cualquier disidencia, tal y como lo señala en su informe sobre Venezuela la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se ha logrado doblegar la rebelión del pueblo venezolano. “Si no me quieren, que me teman”, pareciera decir el lema del madurismo. La situación en Venezuela es desesperante, mucho más que la del Ecuador bajo Lenín Moreno. Tanto así, que los venezolanos han buscado refugio en el Ecuador ante la crisis que maduro le ha valido al país”.

“Hoy día el pueblo pobre, los indígenas, los trabajadores y la juventud ecuatoriana sufre la represión brutal de la policía y las fuerzas represivas al servicio de Moreno. Son inaceptables los crímenes y los hechos de violencia en contra del pueblo que manifiesta su descontento en la calle. El Ejército ecuatoriano, heredero de las glorias del ejército libertador, no puede alzar sus armas en contra del pueblo. Basta de disparar y arremeter contra ciudadanos indefensos. Queremos manifestar nuestro apoyo al pueblo ecuatoriano en su lucha pacífica, democrática y soberana por decidir su destino y retomar el poder popular”, concluyó.

Lea más: MCM: Financian la “desestabilización” en América Latina con el dinero de los venezolanos

La situación en Venezuela es desesperante, mucho más que la del #Ecuador bajo Lenín Moreno. Tanto así, que los venezolanos han buscado refugio en el Ecuador ante la crisis que maduro le ha valido al país. https://t.co/hkZnT9wxvM pic.twitter.com/dOYdlwM2Aw — Rafael Ramírez (@RRamirezVE) 14 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Ecuador | Nicolás Maduro | Rafael Ramírez | Venezuela